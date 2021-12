الموعد والقنوات الناقلة.. كل ما تريد معرفته عن قرعة دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا

سيتركز انتباه عشاق كرة القدم في جميع أنحاء العالم على قرعة دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا، ظهر اليوم الاثنين، حيث سيعرف كل من 16 فريقا بارزا في أوروبا مصيره في البطولة القارية الأهم.

وستجرى قرعة دور الستة عشر في مدينة نيون بسويسرا في الساعة 11 صباحًا (بتوقيت غرينتش)، الواحدة ظهرا بتوقيت القاهرة والثانية ظهرا بتوقيت مكة المكرمة.

كيف يمكن مشاهدة قرعة دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا؟

سيتم بث القرعة على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالاتحاد الأوروبي للعبة (اليويفا) وكذلك موقعه الرسمي، وفي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا سيتم بثها عبر القناة الإخبارية لشبكة beIN SPORTS.

We have our final 16! 🙌

Who will lift the 🏆 ?#UCL pic.twitter.com/4AjjaZrmJy

— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) December 9, 2021