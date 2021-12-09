منافسو برشلونة المحتملون بمباراتي التأهل لدور الـ16 بالدوري الأوروبي

انتهى دوري المجموعات بمسابقة الدوري الأوروبي حيث تأهلت 8 فرق مباشرة لدور الـ16 وهي التي احتلت المركز الأول فيما تلعب الفرق المحتلة للمركز الثاني مباراتين فاصلتين، من ذهاب وإياب مع الأندية المحتلة للمركز الثالث في مجموعات دوري أبطال أوروبا للتأهل لدور الـ16.

وودع برشلونة الإسباني دوري أبطال أوروبا بعدما انهزم أمام مضيفه بايرن ميونخ الألماني بثلاثية نظيفة، على استاد ”أليانز أرينا“، ضمن منافسات المجموعة الخامسة من المسابقة القارية.

وتأهل بنفيكا إلى ثمن النهائي بعد أن حل ثانيا بـ 8 نقاط، خلف بايرن ميونخ الذي سجل العالمة الكاملة وتصدر الترتيب برصيد 18 نقطة.

وسيُكمل برشلونة طريقه في المسابقات الأوروبية من بوابة الدوري الأوروبي بعد أن حل ثالثا بـ 7 نقاط، وذلك للمرة الأولى منذ موسم 2000-2001.

وتعرف برشلونة الإسباني الذي غادر دوري أبطال أوروبا لينتقل للعلب في منافسات الدوري الأوروبي على منافسيه المحتملين في مباراتي خروج المغلوب، خلال القرعة التي تجرى يوم الإثنين القادم.

وبسبب قوانين المسابقة والقرعة يتجنب برشلونة مواجهة أندية ريال سوسيداد وريال بيتيس من إسبانيا واللذان احتلا المركز الثاني في مجموعتهما.

وسيجد برشلونة في طريقه لدور الـ16 من الدوري الأوروبي أندية نابولي ولا تسيو من إيطاليا وسبورتنغ براغا من البرتغالي ودينامو زغرب الكرواتي وغلاسكو رينجرز الأسكتلندي وأولمبياكوس اليوناني.

ولن تكون مهمة برشلونة سهلة في منافسات الدوري الأوروبي بالنظر لتواجد أندية قوية في طريقه أبرزهم أندية إيطاليا لاتسيو ونابولي خصوصا أن القوانين تعطي الأفضلية للأندية المحتلة للمركز الثاني في الدوري الأوروبي بلعبها لقاء إياب دور الـ16 على ملعبها.

وتأهلت مباشرة لدور الـ16 من الدوري الأوروبي أندية أولمبيك ليون وموناكو من فرنسا وسبرتاك موسكو من روسيا وغلطة سراي التركي وانتراخت فرانكفورت وباير ليفركوزن من ألمانيا وسرفينا زفيزدا الصربي وويستهام يونايتد الإنجليزي.

وتلعب الأندية التي حلت ثالثا في مجموعات الدوري الأوروبي مباراتي الصعود للتأهل لدور الـ16 من مسابقة دوري المؤتمر الأوروبي مع الأندية التي حلت ثانيا في مجموعات دوري المؤتمر الأوروبي.

ولم يشارك برشلونة في مسابقة الدوري الأوروبي تحت اسمه الجديد وشارك سابقا في منافسات كاس الاتحاد الأوروبي 11 مرة كان آخرها موسم 2003-2004 وخرج من دور الـ16.