مولر يستفز جماهير برشلونة.. وإعلامي إسباني يرد: ينقصه التعليم

وجه الإعلامي الإسباني ”جوتا خوردي“، نقدًا لاذعًا للاعب توماس مولر قائد فريق بايرن ميونخ الألماني، بعد سخرية الأخير من فريق برشلونة.

وقاد مولر فريقه بايرن ميونخ للفوز على برشلونة بثلاثية دون رد، على ملعب ”آليانز آرينا“ في الجولة السادسة والأخيرة بدوري أبطال أوروبا، وأحرز هدف التقدم لفريقه.

واستفز مولر جماهير النادي الكتالوني من خلال تغريدة عبر حسابه الشخصي بموقع تويتر قال فيها: ”برشلونة لا يستطيع التعامل مع حدتنا وكثافتنا، من الناحية الفنية لديهم كل شيء، لاعبون رائعون على المستوى الفني والتكتيكي“.

وواصل مولر سخريته وقام بإعادة نشر تغريدة للحساب الرسمي لبايرن ميونخ، بشأن الأهداف التي سجلها في شباك برشلونة وقال: ”لقد سجلت هدفًا نموذجيًا آخر، إنه رقم جيد، ولكن لا يزال أمامي الكثير في كرة القدم“.

وأحرز مولر سبعة أهداف في 8 مباريات أمام برشلونة، وعلّق على هذا الأمر قائلا: ”أحب اللعب ضد برشلونة“.

وأثار هذا الأمر غضب الإعلامي الإسباني جوتا خوردي، والذي رد على سخرية مولر من برشلونة وكتب عبر تويتر: ”كنت أظن أنه ينقصه الكرة الذهبية، لكن اتضح أنه ينقصه التعليم“

الإعلامي الإسباني جوتا خوردي ردا على سخرية مولر من برشلونة:

"كنت أظن انه ينقصه الكرة الذهبية، لكن اتضح انه ينقصه التعليم"#برشلونة_ميونخ #برشلونة #دوري_الابطال pic.twitter.com/djtT98cvQ8 — إرم سبورت (@EremSports) December 9, 2021

وودع برشلونة الإسباني دوري أبطال أوروبا بعدما انهزم أمام مضيفه بايرن ميونخ الألماني بثلاثية نظيفة، على استاد ”أليانز أرينا“، ضمن منافسات المجموعة الخامسة من المسابقة القارية.

دخل برشلونة اللقاء بأمل وحيد الفوز حصرا من أجل مواصلة مشواره الأوروبي، أمام بايرن الفريق الذي انتصر في جميع مواجهته وضمن تواجده في ثمن النهائي متصدرا عن جدارة واستحقاق.

وعرفت المباراة في شوطها الأول حضورًا قويًا للفريق البافاري الذي لعب بثقة كبيرة وسط تأثر الكاتالونيين بضغط البحث عن الفوز، واستطاع تسجيل أول أهدافه في الدقيقة 34 برأسية مميزة من المخضرم توماس مولر.

وواصل بايرن أفضليته أمام فريق مهزوز دفاعيا وعزز تقدمه بهدف ثان جاء عند الدقيقة 43 من كرة قوية سددها ليوري ساني من مسافة بعيدة استقرت في الشباك الإسبانية دون تدخل من الحارس تير شتيغن.

وسارت دقائق الشوط الثاني بسيناريو مشابه لسابقه، حيث استمر برشلونة في ضعفه مقابل سيطرة كاملة لبايرن أثمرت عن هدف ثالث في الدقيقة 62، من كرة عرضية تابعها جمال موسيالا في المرمى الكتالوني.

وجاء سقوط برشلونة بالتزامن مع فوز مستحق حققه بنفيكا البرتغالي على دينامو كييف الأوكراني بهدفين دون رد، تناوب على تسجيلها كل من، الأوكراني رومان ياريمتشوك والمدافع البرازيلي جيلبرتو، في الدقيقتين 16 و22.