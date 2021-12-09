لينغليت يرد على الانتقادات بعد صورته مع ليفاندوفسكي

رد المدافع الفرنسي كليمونت لينغليت لاعب برشلونة على الانتقادات التي تعرض لها بعد صورته وهو يضحك مع المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي لاعب بايرن ميونخ، عقب فوز النادي البافاري 3/0 على البلوغرانا.

وفاز بايرن ميونخ 3/0 على برشلونة، أمس الأربعاء، على ملعب أليانز آرينا في الجولة السادسة من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا؛ ليودع النادي الكتالوني المسابقة وينتقل إلى الدوري الأوروبي، بعدما احتل المركز الثالث في المجموعة.

⭕️ لينغليت ردًا على الانتقادات بسبب هذه الصورة: "الابتسامة مع ليفاندوفسكي كانت من أجل رد فعل محدد في تلك اللحظة ولا تعكس شعوري تجاه نتيجة المباراة".#برشلونة_ميونخ #دوري_ابطال_اوروبا #برشلونة pic.twitter.com/3qrk6Bfz6u — إرم سبورت (@EremSports) December 9, 2021

والتقطت الكاميرات لينغليت وهو يضحك مع ليفاندوفسكي بعد لحظات من صافرة نهاية المباراة؛ وهو ما عرض المدافع الفرنسي لانتقادات شديدة من مشجعي برشلونة.

وكتب لينغليت عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي ”إنستغرام“: ”أريد توجيه رسالة لجماهير برشلونة.. أولا، أريد التأكيد على حزني الشديد من نتيجة المباراة، هذا النادي يستحق الأفضل فقط، ولم يكن بمقدورنا تحقيق ذلك“.

وأوضح: ”الابتسامة مع ليفاندوفسكي كانت من أجل رد فعل محدد في تلك اللحظة ولا تعكس شعوري تجاه نتيجة المباراة“.

وأتم المدافع الفرنسي: ”قيمي لا جدال فيها وأي شخص يعرفني يعرف التزامي وحبي لمهنتي، ولبرشلونة والمشجعين، لن يكون لدي رد فعل مثل هذا على شيء يضرنا كثيرًا منذ الأمس، اليوم نحن حزينون للغاية ولكن لدينا الآن مهمة: إعادة برشلونة إلى المكان الذي يستحقه“.

وبعد خسارة برشلونة أمام بايرن ميونخ علق الصحفي جوتا جوردي في برنامج ”الشرينغيتو“: ”إذا كنت مديرا فنيا للفريق فلن يعود معي على متن الطائرة إلى برشلونة. دعه يعود وحده. لا أريد أن أقول أي شيء آخر. هذه أشياء لا يمكن أن تحدث“.

انتقادات حادة لمدافع برشلونة بعد ضحكه مع ليفاندوفسكي فور الخروج من دوري أبطال أوروبا (صورة) https://t.co/mymYRQK4iJ pic.twitter.com/UBFCrcMp78 — إرم سبورت (@EremSports) December 9, 2021

وفي آخر 4 مباريات بين برشلونة وبايرن ميونخ فاز النادي البافاري فيها جميعا، بواقع 3/2 و8/2 و3/0 و3/0.

واحتل برشلونة المركز الثالث في دوري أبطال أوروبا وهي البطولة التي نال لقبها 5 مرات آخرها موسم 2014/2015، لينتقل الآن إلى الدوري الأوروبي، وسيلعب ضد أحد أصحاب المراكز الثانية في إحدى مجموعات الدوري الأوروبي للتأهل لدور الـ16 من المسابقة.

يشار إلى أن برشلونة يحتل المركز السابع في ترتيب الدوري الإسباني وحصد 23 نقطة من 15 مباراة ويتأخر بـ16 نقطة عن ريال مدريد المتصدر الذي لعب 16 مباراة.