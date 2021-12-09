خسائر مالية فادحة لبرشلونة بعد الإقصاء من دوري أبطال أوروبا والانتقال إلى الدوري الأوروبي

خرج برشلونة من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا للموسم 2021/2022 وفشل في بلوغ دور الـ16 لينتقل للعب في منافسة الدوري الأوروبي إذ سيلعب ضد أحد أصحاب المراكز الثانية في إحدى مجموعات الدوري الأوروبي للتأهل لدور الـ16 من المسابقة.

وتجاوز خسارة برشلونة الطابع الرياضي وقيمة الفريق لتشمل _أيضا_ الجانب المالي إذ فقد برشلونة إيرادات مهمة كان يأمل في الحصول عليها لتحسين وضعه الاقتصادي المتضرر أصلا.

وبحسب صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ فإن إدارة برشلونة كانت تضع الوصول إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا هدفا على الأقل هذا الموسم وهو ما كان يعني حصول الفريق على مبلغ مالي يزيد عن 30 مليون يورو.

ويحصل كل فريق بلغ دور الـ16 على مبلغ 9،6 مليون يورو وكل فريق يبلغ ربع النهائي يحصل على مبلغ 10،6 مليون يورو، بالإضافة لحقوق النقل التلفزيوني وعائدات الإعلانات والإشهار وحجم الحضور الجماهير؛ ما يعني حصول الفريق على مبلغ يفوق الـ30 مليون يورو لكن برشلونة خسرها بالخروج من دور المجموعات.

ولن تعوض المشاركة في الدوري الأوروبي خسائر برشلونة ففوزه بلقب الدوري الأوروبي لن يمنحه سوى مبلغ يصل في المجموع إلى 14،9 مليون يورو وهو أقل من 50% من المبلغ الذي كان سيحصل عليه في حال تحقيق هدفه وبلوغ ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وحصل برشلونة على مبلغ 56،28 مليون يورو من مشاركته في النسخة الحالية من دوري أبطال أوروبا بعد خروجه من دور المجموعات مقسمة كما يلي:

-الترتيب التاريخي: 34،11 مليون يورو.

-مبلغ المشاركة في دور المجموعات: 15،64 مليون يورو.

-فوزه في دور المجموعات مرتين: 5،6 مليون يورو.

-تعادل: 0،93 مليون يورو.

وبالمقارنة بين الإيرادات المالية بين المنافستين نشرت الصحيفة المبالغ المالية التي يحصل عليها كل فريق في أدوار البطولتين وهي كالآتي:

في دوري أبطال أوروبا:

-دور الـ16: 9،6 مليون يورو لكل فريق.

-دور ربع النهائي: 10،6 مليون يورو لكل فريق.

-دور نصف النهائي: 12،5 مليون يورو لكل فريق.

-الوصيف: 15،5 مليون يورو.

-البطل: 20 مليون يورو.

في الدوري الأوروبي:

-لقاء التأهل لدور الـ16: نصف مليون يورو.

-دور الـ16: 1،2 مليون يورو.

-دور ربع النهائي: 1،8 مليون يورو.

-دور نصف النهائي: 2،8 مليون يورو.

-الوصيف: 4،6 مليون يورو.

-البطل: 8،6 مليون يورو.