انتقادات حادة لمدافع برشلونة بعد ضحكه مع ليفاندوفسكي فور الخروج من دوري أبطال أوروبا (صورة)

شارك الفرنسي كليمو لينغليه أساسياً مع برشلونة في الخسارة الثقيلة 3-صفر أمام بايرن ميونخ في ختام مباريات المجموعة الخامسة في دوري أبطال أوروبا، التي أسفرت عن فشل النادي الكتالوني في التأهل لدور الستة عشر لدوري الأبطال والانتقال إلى دور الـ 32 للدوري الأوروبي، لكنه عقب نهاية المباراة أثار استياء جماهير فريقه الحزينة بالفعل.

وبعد المباراة انتشر مقطع فيديو وصور للمدافع الفرنسي وهو يضحك مع البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونخ بعد ثوانٍ فقط من الإقصاء في دوري أبطال أوروبا في مرحلة المجموعات.

وشوهد لينغليه ليس بمجرد ابتسامة لكن بضحكة واسعة ترتسم على وجهه رغم إقصائه من دوري أبطال أوروبا مع برشلونة، ما عرضه للانتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي وكذلك في برنامج ”الشرينغيتو“ الإسباني الشهير.

وقال الصحفي جوتا جوردي خلال البرنامج ”إذا كنت مديرا فنيا للفريق فلن يعود معي على متن الطائرة إلى برشلونة. دعه يعود وحده. لا أريد أن أقول أي شيء آخر. هذه أشياء لا يمكن أن تحدث“.

هذا الإقصاء المبكر لا يليق بمكانة برشلونة بطل دوري أبطال أوروبا خمس مرات، لكنه دليل على الأزمة التي يعاني منها النادي الكتالوني منذ عامين والتي تسببت في رحيل قائده وهدافه التاريخي ليونيل ميسي إلى باريس سان جيرمان مجانا الصيف الماضي.

وكان برشلونة دائمًا في دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا منذ 2003-2004، وهو العام الذي لم يتأهل فيه للبطولة بعد أن احتل المركز السادس في الدوري.

والأسوأ من ذلك، لم يخرج برشلونة من دور المجموعات لأكثر من 20 عامًا، وكانت المرة الأخيرة في موسم 2000-2001، حين احتل الفريق الكتالوني المركز الثالث في المجموعة الثامنة خلف ميلان وليدز يونايتد.

وهذه هي الخسارة الثانية على التوالي لبرشلونة، الذي لم يسدد أي كرة على المرمى في الشوط الثاني وأحرز هدفين فقط في دور المجموعات، بجميع المسابقات منذ تولي تشافي هرنانديز تدريب الفريق، حيث خسر الفريق الكتالوني على أرضه يوم السبت الماضي أمام ريال بيتيس في الليغا.

ورغم ضمان صدارة المجموعة، أشرك يوليان ناغلزمان المدير الفني للنادي البافاري أفضل تشكيلة ممكنة في ظل الغيابات بسبب الإصابات ورفض إراحة اللاعبين بعد الفوز 3-2 على بروسيا دورتموند في الدوري يوم السبت الماضي.