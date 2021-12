من هو زيدان إقبال أول عراقي يشارك مع مانشستر يونايتد في دوري أبطال أوروبا؟

أصبح زيدان إقبال أول لاعب بريطاني- عراقي في تاريخ مانشستر يونايتد يشارك في دوري أبطال أوروبا، بعدما نزل بديلا لجيسي لينغارد في الدقيقة قبل الأخيرة من التعادل مع يانغ بويز في ختام مباريات دور المجموعات.

وقالت شبكة ”سكاي سبورتس“ البريطانية إن إقبال البالغ من العمر 18 عامًا تدرب مع الفريق الأول يوم الثلاثاء، قبل أن يأخذ مكانه على مقاعد البدلاء أمام النادي السويسري بعد ضمان صدارة المجموعة السادسة والتأهل إلى دور الستة عشر من البطولة بالفعل.

Unbelievable feeling to make my professional debut at Old Trafford. I have grown up supporting this club and to represent Manchester United in the Champions League is an incredible honour. This would not have been possible without the support of my family, friends and coaches.❤️ pic.twitter.com/vExlwtKUCe

— zidane iqbal (@z10ane) December 9, 2021