دوري أبطال أوروبا: تأجيل مباراة أتلانتا الحاسمة أمام فياريال بسبب تساقط الثلوج

ألغيت مباراة أتلانتا الحاسمة والأخيرة في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم أمام ضيفه فياريال اليوم الأربعاء بسبب تساقط كثيف للثلوج.

ويتواجد مانشستر يونايتد مع يونغ بويز بجوار فياريال وأتلانتا في المجموعة السادسة.

والفائز من مباراة المجموعة السادسة التي ستقام شمالي إيطاليا سيحجز مقعده في الأدوار الإقصائية لدوري الأبطال، لكن يتعين على الفريقين الانتظار لمعرفة مصيريهما بعد إلغاء الحكم الإنجليزي أنطوني تايلور المباراة.

وبذل فريق عمل الملعب كل ما في وسعه لتجهيز استاد أتليتي أزوري دي إيتاليا عبر دهان خطوط التماس باللون الأحمر لزيادة وضوحها، وقد تأخر بدء المباراة في البداية لإزالة الثلوج.

وكان اللاعبون جاهزين في الملعب وارتدوا القمصان لكن الثلج استمر في السقوط مما أقنع طاقم التحكيم الإنجليزي باتخاذ قراره.

وقال أتلانتا عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي إن المباراة ستقام غدا الخميس، لكن لم يحدد الاتحاد الأوروبي (اليويفا) موعد انطلاقها بعد.

وتعادل مانشستر يونايتد الإنجليزي 1 – 1 مع ضيفه يونغ بويز السويسري، اليوم الأربعاء، في الجولة السادسة (الأخيرة) بالمجموعة السادسة من مرحلة المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، التي شهدت تأجيل المواجهة المصيرية بين أتالانتا الإيطالي وضيفه فياريال الإسباني إلى غد الخميس بسبب تساقط الثلوج بغزارة على ملعب المباراة.

وبهذا التعادل، رفع مانشستر يونايتد رصيده إلى 11 نقطة، بفارق 4 نقاط أمام أقرب ملاحقيه فياريال، فيما بقي يونج بويز في قاع الترتيب برصيد 4 نقاط، بفارق نقطتين خلف أتالانتا، صاحب المركز الثالث.

وخاض يونايتد المباراة بأعصاب هادئة بعد ضمانه منذ الجولة الماضية التأهل للأدوار الإقصائية في البطولة التي توج بها 3 مرات، وهو متربعا على قمة المجموعة، فيما ودع يونج بويز المسابقة مبكرا.

وبادر ماسون غرينوود التسجيل لمانشستر يونايتد في الدقيقة التاسعة، فيما تعادل فابيان ريدر ليونغ بويز في الدقيقة 42.

وبتلك النتيجة، عجز مانشستر يونايتد عن الثأر من خسارته المباغتة 1 – 2 أمام منافسه السويسري في افتتاح مباريات الفريقين بالمجموعة في سبتمبر الماضي.