رسميًا.. خصم نقطة واحدة من ليون بسبب شغب الجماهير في مباراة مرسيليا

قررت رابطة دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، خصم نقطة واحدة من أولمبيك ليون عقب إلغاء مباراته أمام ضيفه أولمبيك مرسيليا في المسابقة الشهر الماضي؛ بسبب شغب جماهيري.

وتوقفت المباراة، التي ستعاد خلف أبواب مغلقة، بعدما ألقت الجماهير قارورة مياه من مدرجات استاد جروباما في ليون، اصطدمت برأس ديميتري باييه لاعب مرسيليا.

وألغيت المباراة بعد نحو ساعتين من إيقاف الحكم رودي باكيه المواجهة في الدقيقة الخامسة، بعدما ألقت الجماهير قارورة مياه اصطدمت برأس ديميتري باييه لاعب مارسيليا.

🔥توقفت مباراة #ليون ومارسيليا بـ #الدوري_الفرنسي بسبب شغب الجماهير

بعد 4 دقائق من البداية ألقت جماهير ليون قارورة مياه اصطدمت برأس باييت لاعب #مارسيليا ليسقط أرضا حيث كان يستعد لتنفيذ ركلة ركنية

الحكم طلب من الفريقين العودة لغرف الملابس#إرم_سبورت #مارسيليا_ليون #ليون_مارسيليا pic.twitter.com/Y9YDWIgp2x — إرم سبورت (@EremSports) November 21, 2021

وقال سيباستيان دينو رئيس لجنة الانضباط في الرابطة ”أي فعل عنيف ضد أي لاعب خاصة لاعب أساسي يعرض النادي المسؤول لخصم نقاط.

”أخذت اللجنة بعين الاعتبار أيضا تصرفات ليون فور وقوع الأحداث. أود تذكيركم بأن لجنة الانضباط لا يمكن أن تتخذ عقوبات مباشرة ضد الجماهير، لكن بإمكانها الحكم على مسؤولية الأندية“.

وقررت رابطة دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم بعدها إقامة مباريات أولمبيك ليون في المسابقة خلف أبواب مغلقة، حتى يتم الانتهاء من التحقيقات في شغب جماهيري بعد إلغاء مباراة ضد ضيفه أولمبيك مارسيليا، يوم الأحد؛ بسبب شغب المشجعين.

من جهتها، قالت روكسانا ماراسينيانو وزيرة الرياضة الفرنسية إن المشاكل الجماهيرية المتكررة تهدد مستقبل كرة القدم الفرنسية، وذلك بعد إلغاء مباراة أولمبيك ليون ضد ضيفه أولمبيك مارسيليا، يوم الأحد، بسبب شغب المشجعين.

وقالت ماراسينيانو في تصريحات إذاعية، اليوم الإثنين: ”عليهم التوصل إلى اتفاق.. هذا النوع من المشاكل يجب أن تحله الرابطة“.

وقالت وزارة الداخلية إنها استدعت مسؤولي الاتحاد الفرنسي لكرة القدم ورابطة الدوري لحضور الاجتماع.

وأضافت وزيرة الرياضة: ”يتعين على الجميع أن يفهم أن استمرار وبقاء كرة القدم الفرنسية أصبح على المحك“.

وشهد الدوري الفرنسي العديد من حالات الشغب هذا الموسم، وتم خصم نقطتين من نيس واحدة منهما مع إيقاف التنفيذ، بعد اشتباك الجماهير مع لاعبي مرسيليا خلال مواجهة الفريقين في أغسطس آب.

وفي سبتمبر تأجلت بداية الشوط الثاني لمباراة لانس وليل في قمة الشمال لنحو نصف ساعة، بعد اشتباك جماهير الفريقين، قبل أن تقتحم مجموعة من الجماهير الملعب، مما أدى إلى تدخل قوات مكافحة الشغب.

كما حدثت وقائع أخرى في مونبلييه وأنجيه ومارسيليا وسانت إيتيان.

وحذرت وزيرة الرياضة الفرنسية من أن هذه الحوادث تشكل تهديدا للأوضاع المالية لكرة القدم للمحترفين في البلاد.

وأضافت: ”لقد كافحنا خلال الأزمة الصحية العالمية من أجل عودة الجماهير إلى الملاعب، ولن نسمح بحدوث أشياء من هذا القبيل مجددا“.