التشكيل والموعد والقنوات الناقلة لمباراة برشلونة ضد بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا

تتجه الأنظار، مساء اليوم الأربعاء، إلى ملعب ”أليانز آرينا“ لمتابعة المواجهة المرتقبة بين بايرن ميونخ الألماني وضيفه برشلونة الإسباني في قمة وختام منافسات الجولة الخامسة من عمر مرحلة المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وترصد ”إرم نيوز“ في التقرير الآتي أبرز ملامح مواجهة بايرن ميونخ وبرشلونة.

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة في الساعة الحادية عشرة مساء اليوم الأربعاء بتوقيت المملكة العربية السعودية.

وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس بريميوم 1 بصوت المعلق عصام الشوالي.

ترتيب المجموعة وسيناريوهات التأهل

يتصدر بايرن ميونخ ترتيب المجموعة الخامسة بالعلامة الكاملة برصيد 15 نقطة وسجل 19 هدفا واستقبل 3 أهداف وضمِن التأهل والصدارة.

ويحتل برشلونة المركز الثاني برصيد 7 نقاط بعدما حقق انتصارين وتلقى هزيمتين وتعادل مرة واحدة، وسجل هدفين واستقبل 6 أهداف.

ويحتل بنفيكا البرتغالي المركز الثالث برصيد 5 نقاط ثم دينامو كييف الأوكراني في المركز الأخير برصيد نقطة واحدة.

ويحتاج برشلونة للفوز على بايرن ميونخ لحسم التأهل بشكل رسمي بغض النظر عن لقاء بنفيكا ودينامو كييف، بينما يبقى تعادل برشلونة وفوز بنفيكا كفيلا بتأهل الفريق البرتغالي بأفضلية المواجهات المباشرة ضد البارسا.

A brace in Barcelona last time ⏪

What might tomorrow night hold for @lewy_official? 🔮#FCBFCB #packmas pic.twitter.com/eqy7dA9Gs5

— FC Bayern English (@FCBayernEN) December 7, 2021