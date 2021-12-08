التشكيل والموعد والقنوات الناقلة لمباراة برشلونة ضد بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا

تتجه الأنظار، مساء اليوم الأربعاء، إلى ملعب ”أليانز آرينا“ لمتابعة المواجهة المرتقبة بين بايرن ميونخ الألماني وضيفه برشلونة الإسباني في قمة وختام منافسات الجولة الخامسة من عمر مرحلة المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وترصد ”إرم نيوز“ في التقرير الآتي أبرز ملامح مواجهة بايرن ميونخ وبرشلونة.

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة في الساعة الحادية عشرة مساء اليوم الأربعاء بتوقيت المملكة العربية السعودية.

وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس بريميوم 1 بصوت المعلق عصام الشوالي.

ترتيب المجموعة وسيناريوهات التأهل

يتصدر بايرن ميونخ ترتيب المجموعة الخامسة بالعلامة الكاملة برصيد 15 نقطة وسجل 19 هدفا واستقبل 3 أهداف وضمِن التأهل والصدارة.

ويحتل برشلونة المركز الثاني برصيد 7 نقاط بعدما حقق انتصارين وتلقى هزيمتين وتعادل مرة واحدة، وسجل هدفين واستقبل 6 أهداف.

ويحتل بنفيكا البرتغالي المركز الثالث برصيد 5 نقاط ثم دينامو كييف الأوكراني في المركز الأخير برصيد نقطة واحدة.

ويحتاج برشلونة للفوز على بايرن ميونخ لحسم التأهل بشكل رسمي بغض النظر عن لقاء بنفيكا ودينامو كييف، بينما يبقى تعادل برشلونة وفوز بنفيكا كفيلا بتأهل الفريق البرتغالي بأفضلية المواجهات المباشرة ضد البارسا.

A brace in Barcelona last time ⏪ What might tomorrow night hold for @lewy_official? 🔮#FCBFCB #packmas pic.twitter.com/eqy7dA9Gs5 — FC Bayern English (@FCBayernEN) December 7, 2021

تاريخ المواجهات

بدأت لقاءات الفريقين في كأس الملك محمد الخامس المغربي الودية وفاز برشلونة بنتيجة 4-3 بركلات الترجيح بعد التعادل بهدفين لكل منهما ثم فاز برشلونة بنتيجة 3-1 في كأس جوهان غامبر.

وكان اللقاء الرسمي الأول في نصف نهائي كأس الاتحاد الأوروبي 1996 بعد التعادل بهدفين لكل منهما وفوز بايرن بنتيجة 2-1 إيابا.

وتفوق البايرن في دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا عام 1998 بمرحلة المجموعات وفاز بنتيجة 2-1 و1-0 ثم فاز برشلونة بنتيجة 4-0 في كأس جوهان غامبر ثم تفوق البارسا في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا عام 2009 بالفوز بنتيجة 4-0 والتعادل بنتيجة 1-1.

ورد البايرن الدين لبرشلونة في نصف النهائي بدوري الأبطال عام 2013 بالفوز بنتيجة 4-0 و3-0 ولكن برشلونة تفوق في نصف نهائي دوري الأبطال 2015 بعد فوزه بنتيجة 3-0 ثم خسارته بنتيجة 2-3.

وحقق البايرن فوزا ساحقا في ربع نهائي دوري الأبطال عام 2020 بنتيجة 8-2 وتغلب العملاق البافاري بنتيجة 3-0 في الدور الأول لمرحلة المجموعات الحالية.

ممفيس ديباي نجم برشلونة: نريد الانتقام من بايرن ميونخ https://t.co/YCwyL34HOI pic.twitter.com/82TwF3tbA7 — إرم سبورت (@EremSports) December 7, 2021

مغامرة تشافي

يرفع برشلونة شعار التحدي في ضيافة بايرن ميونخ وتحقيق الفوز في معقل العملاق البافاري وهو ما لم يحدث سوى مرة وحيدة عام 2007 في مباراة ودية على كأس الأسطورة فرانز بيكنباور.

وحاول تشافي، المدير الفني لفريق برشلونة، رفع قدرات لاعبيه معنويا بتصريحات قوية في المؤتمر الصحفي، مؤكدا أن فوز فريقه على البايرن في عقر داره لا يحتاج إلى معجزة رغم اعترافه بأن البايرن من أفضل فرق العالم.

وقال تشافي ”جاهزون للمنافسة وسنقاتل حتى النهاية وسنحاول حسم التأهل في معقل البايرن“.

ويغيب عن صفوف برشلونة بيدري وأنسو فاتي ومارتن بريثويت للإصابة، ويعتمد تشافي على طريقة 4-3-3 بوجود حارس المرمى مارك تير شتيغن وأمامه رباعي خط الدفاع رونالد أراوخو وجيرارد بيكيه وسيرجي ديست وجوردي ألبا.

ويقود خط الوسط سيرجيو بوسكيتس وبجواره جافي وفرانكي دي يونغ مع ثلاثي الهجوم ممفيس ديباي وعثمان ديمبلي وعبد الصمد الزلزولي.

أسلحة ناغلسمان

يدخل بايرن ميونخ المواجهة بأعصاب هادئة بعد ضمانه التأهل والصدارة، ولكن الفريق البافاري قد يفكر في إقصاء منافس منتظر على البطولة بقيمة برشلونة.

وقال جوليان ناغلسمان المدير الفني لفريق بايرن ميونخ، في المؤتمر الصحفي قبل المباراة ”سنلعب من أجل الفوز لتعزيز العلامة الكاملة، برشلونة ما زال لديه قدرات خاصة ولاعبون على مستوى عال“.

وأشار إلى أن بصمات المدرب تشافي واضحة على طريقة لعب برشلونة والتركيز على الضغط العالي.

ويغيب عن بايرن ميونخ بونا سار وجوشوا كيميتش وإريك شوبو ومارسيل سابيتزير وجوسيب ستانيستش، ويعتمد الفريق البافاري على تشكيلته التي تضم حارس المرمى مانويل نوير وأمامه رباعي خط الدفاع نيكلاس سولي وكواسي نيانزو وبنيامين بافارد وعمر ريتشاردز.

ويقود خط الوسط كورينتين توليسو وبجواره ليون جوريتزكا وأمامهما توماس مولر وعلى الأطراف جمال موسيالا وليروي ساني مع المهاجم روبرت ليفاندوفيسكي.

وقال سمير كمونة، مدافع كايزر سلاوترن الألماني الأسبق، لـ“إرم نيوز“، إن المواجهة ستكونة صعبة للغاية على برشلونة ليس فقط لأنه سيواجه البايرن المميز، ولكن لأن الضغوط تجاه لاعبي برشلونة أكبر.

وأوضح أن تشافي يحاول تحفيز لاعبيه والعمل على الجانب النفسي مع وضع بعض البصمات ولكن التنظيم والانتشار والقدرات الفردية والاستفادة منها كلها أمور مهمة تحتاج للوقت.

وأشار إلى أن بايرن ميونخ لديه قدرات مميزة هجوميا وخاصة ليفاندوفيسكي، مؤكدا أن البايرن سيلعب بأعصاب هادئة ولكنه سيعمل من أجل الفوز.