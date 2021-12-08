دوري أبطال أوروبا.. 12 فريقا تأهلت لدور الـ16 ومباريات الأربعاء تحسم 4 مقاعد

ضمن فريق أتلتيكو مدريد مكانا في دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا بعد فوزه على بورتو البرتغالي 3-1 ليحتل المركز الثاني في المجموعة الثانية، مستفيدا من هزيمة ميلان أمام ليفربول 2-1.

وبتأهل أتلتيكو مدريد ضمن 12 فريقا إلى دور الـ16، ويتبقى حسم 4 متأهلين ستكشف عنهم لقاءات اليوم الأربعاء، وهم أصحاب المركز الثاني في المجموعة الخامسة والمركز الثاني في المجموعة السادسة والمركزين الأول والثاني في المجموعة السابعة.

ففي المجموعة الخامسة، يتنافس فريقا برشلونة وبنفيكا على البطاقة الثانية خلف بايرن ميونخ، الذي ضمن التأهل، ويحتاج الفريق الإسباني للفوز في ألمانيا بينما يحتاج الفريق البرتغالي للفوز على دينامو كييف وعدم فوز ”البلوغرانا“.

وتأهل فريق مانشستر يونايتد في المجموعة السادسة وضمن المركز الأول، ويتنافس فياريال الإسباني وأتلانتا على البطاقة الثانية، حيث يحتاج الفريق الإسباني للتعادل والفريق الإيطالي للفوز.

وفي المجموعة السابعة، تملك الفرق الأربعة، ليل المتصدر وريد بول سالزبورغ وإشبيلية وفولفسبورغ، كلها فرصة لبلوغ دور الـ16 خلال الجولة الأخيرة.

ويستضيف فولفسبورغ الألماني المحتل للمركز الرابع، فريق ليل الفرنسي، ويحتاج للفوز لبلوغ دور الـ16، بينما يحتاج الفريق الفرنسي للتعادل فقط.

فيما يواجه ريد بول سالزبورغ النمساوي فريق إشبيلية الإسباني في لقاء حاسم بين الفريقين، حيث يحتاج الفريق الإسباني للفوز للتأهل، فيما يحتاج الفريق النمساوي للتعادل.

وضمنت أندية لايبزيغ الألماني وبورتو البرتغالي وبروسيا دورتموند الألماني وشيريف تيراسبول المولدوفي وزينيت سانت بطرسبورغ الروسي تواجدها في قرعة التأهل لدور الـ16 من الدوري الأوروبي، وما زال المركز الثالث لم يحسم في 3 مجموعات.

ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا: سيباستيان هيلير يتصدر وتقدم محمد صلاح وليونيل ميسي https://t.co/fDaHjFKEm8 pic.twitter.com/DXXvtv8lQf — إرم سبورت (@EremSports) December 7, 2021

الأندية المتأهلة لدور الـ16 من دوري أبطال أوروبا:

تأهل مانشستر سيتي عن صدارة المجموعة الأولى وخلفه باريس سان جيرمان، وحسم ليفربول صدارة الثانية وجاء في المركز الثاني أتلتيكو مدريد.

فيما حسم أياكس صدارة المجموعة الثالثة مبكرًا وصعد معه سبورتنغ لشبونة، وعن الرابعة جاء ريال مدريد أولاً وإنتر ميلان ثانيًا.

بايرن ميونخ هو متصدر المجموعة الخامسة، وينتظر برشلونة أو بنفيكا للصعود معه، وهو نفس الحال بالنسبة للمجموعة السادسة، حيث تأهل مانشستر يونايتد، وبطاقة العبور الثانية حائرة بين فياريال وأتالانتا.

كذلك حسم تشيلسي ويوفنتوس التأهل، لكن علينا انتظار مباريات اليوم لمعرفة المتصدر والوصيف.

أندية ضمنت مكانا في لقاءات الملحق لبلوغ دور الـ16 من الدوري الأوروبي:

لايبزيغ وبورتو وبروسيا دورتموند وشيريف تيراسبول وزينيت سانت بطرسبورغ.

ومن المقرر أن تجرى قرعة دور الـ16 في دوري أبطال أوروبا يوم 13 من ديسمبر، على أن تلعب مباريات دور ثمن النهائي في شهري فبراير ومارس من العام المقبل 2022.

وستقام مباريات الذهاب لدور ثمن النهائي أيام 15 و16 و22 و23 فبراير، أما الإياب فمواعيد مبارياته هي 8 و9 و15 و16 مارس 2022.