دوري أبطال أوروبا: باريس سان جيرمان يكتسح بروج.. ولايبزيغ يهزم مانشستر سيتي ويطير للدوري الأوروبي

اكتسح باريس سان جيرمان الفرنسي ضيفه كلوب بروج البلجيكي 4 -1، فيما خطف لايبزيغ الألماني بطاقة التأهل إلى الدوري الأوروبي عقب فوزه على مانشستر سيتي 2-1 في الجولة السادسة من مباريات المجموعة الأولى لدوري أبطال أوروبا، اليوم الثلاثاء.

وعلى ملعب حديقة الأمراء، حقق سان جيرمان فوزًا كاسحًا على كلوب بروج بفضل تألق كيليان مبابي، والأرجنتيني ليونيل ميسي.

وتقدم مبابي بهدفين لسان جيرمان في الدقيقتين الثانية والسابعة ثم أحرز ميسي الهدف الثالث في الدقيقة 38، وعاد البرغوث الأرجنتيني وسجل الهدف الثاني له والرابع لأصحاب الأرض في الدقيقة 76 من ضربة جزاء في الوقت الذي تكفل فيه ماتس ريتس بتسجيل الهدف الوحيد لكلوب بروج في الدقيقة 68.

⚽️ #باريس_سان_جيرمان يختتم دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا بفوز عريض على ضيفه كلوب بروج 4 – 1 #دوري_أبطال_أوروبا#إرم_سبورت pic.twitter.com/aLm4Plycd0 — إرم سبورت (@EremSports) December 7, 2021

لايبزيغ يتأهل للدوري الأوروبي

وفي مباراة أخرى، أحرز رازن بال شبورت لايبزيغ هدفًا في كل شوط ليهزم مانشستر سيتي المتأهل بالفعل 2-1 ، ويحجز مقعده في الدوري الأوروبي لكرة القدم ويضع حدًا لمسيرة النادي الإنجليزي الخالية من الخسارة في 14 مباراة متتالية في دوري أبطال أوروبا أمام الأندية الألمانية، اليوم الثلاثاء.

ومع جلوس المدرب المؤقت أخيم بيرلورتسر على مقاعد البدلاء عقب إقالة جيسي مارش، يوم الأحد الماضي، ضمن لايبزيغ المركز الثالث في المجموعة الأولى في الجولة الأخيرة على حساب كلوب بروج الذي خسر 4-1 خارج أرضه أمام باريس سان جيرمان.

ودافع مانشستر سيتي، الذي أجرى 7 تغييرات على الفريق الذي هزم واتفورد في الدوري الإنجليزي الممتاز، يوم السبت الماضي، بشكل متماسك لكن دومينيك سوبوسلاي نجح بمتابعة تمريرة كونراد لايمر ليضع الكرة في مرمى زاك شتيفن حارس سيتي في الدقيقة 24.

واقترب أصحاب الأرض من مضاعفة النتيجة لكن تسديدة إميل فورسبرج تصدى لها شتيفن، وبعدها بقليل أنقذ حارس سيتي محاولة من مدى قريب من أندريه سيلفا.

وتصدى نظيره في لايبزيغ بيتر جولاشي ببراعة لتسديدة فيل فودن بأصابعه في الدقيقة 40 لترتطم بالقائم.

وبدا سيتي أكثر نشاطًا بعد الاستراحة، لكن لايبزيغ سجل هدفه الثاني عكس سير اللعب بتسديدة متقنة من سيلفا في الدقيقة 71 بعدما فقد سيتي الكرة في نصف ملعبه.

ورد الضيوف بعدها بست دقائق عندما قلص الجزائري رياض محرز الفارق بضربة رأس ليسجل هدفه الخامس في 6 مباريات بدوري الأبطال، لكن انتفاضة فريقه لم تدم طويلًا مع طرد كايل ووكر عقب ضرب سيلفا من الخلف.