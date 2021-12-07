دوري أبطال أوروبا.. بايرن ميونيخ يلعب بالصف الثاني أمام برشلونة

سيغيب ستة لاعبين بارزين عن تشكيلة بايرن ميونيخ المتأهل بالفعل عندما يستضيف برشلونة في آخر مباراة لهما بالمجموعة الخامسة لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، لكن المدرب يوليان ناجلزمان قال إن الفريق سيسعى مع ذلك لإنهاء دور المجموعات بالعلامة الكاملة.

وتأهل العملاق البافاري بالفعل إلى دور خروج المغلوب بخمسة انتصارات من خمس مباريات حتى الآن، وسيسعى للفوز بالمباراة السادسة، بينما يحتاج برشلونة صاحب المركز الثاني بسبع نقاط إلى الانتصار لحجز بطاقة التأهل الثانية عن المجموعة.

وسيتأهل الفريق الإسباني أيضا حال تعادله غدا الأربعاء، شريطة أن يفشل بنفيكا الذي يملك خمس نقاط في الفوز على دينامو كييف متذيل الترتيب.

⚠️ مباراة الأسبوع المقبل ضد بايرن ميونيخ ستقام بدون جمهور pic.twitter.com/Opaxy3RArf — نادي برشلونة (@fcbarcelona_ara) December 3, 2021

وقال يوليان ناجلزمان مدرب بايرن إنه سيستبدل ليون جوريتسكا وسيرج جنابري لمعاناتهما من إصابتين خفيفتين، بينما لا يزال المهاجم إيريك مكسيم تشوبو-موتينج يعاني من آثار الإصابة بكوفيد-19.

وأضاف مدرب بايرن أن يوشوا كيميش الغائب لأربعة أسابيع بعد دخوله الحجر مرتين بسبب كوفيد-19، وميكائيل كويزانس ومارسيل سابيتسر لم يستعيدوا كامل لياقتهم بعد.

وقال ناجلزمان في مؤتمر صحفي افتراضي: ”سيخضع يوشوا لفحوصات غدا، لكنه سيغيب نظرا لأنه لم يلعب منذ أربعة أسابيع“.

وأضاف أنه سيمنح العديد من اللاعبين الشبان الفرصة للمشاركة في المباراة وإثبات أنفسهم، لكنه سيدفع مع ذلك بأقوى تشكيلة ممكنة، ولن يحصل كبير هدافيه روبرت ليفاندوفسكي على راحة.

وتابع ناجلزمان: ”نرغب في تحقيق العلامة الكاملة في دور المجموعات. التأهل من خلال الفوز السادس سيكون رائعا“.

يذكر أن حكومة ولاية بافاريا قررت، يوم الجمعة الماضي، إقامة مباريات كرة القدم في الولاية دون جمهور في الوقت الحالي، وسط موجة رابعة من فيروس كورونا.

وهذا يعني أن مباراة بايرن ميونخ وضيفه برشلونة الإسباني في دوري أبطال أوروبا، غدًا الأربعاء، ستقام خلف أبواب مغلقة.

ويتصدر بايرن ميونخ المجموعة الخامسة بخمسة انتصارات من خمس مباريات، وسجل 19 هدفا. وفي آخر مواجهة بينهما في الجولة الأولى، تغلب بايرن على برشلونة 3-صفر على ملعب كامب نو، سجّل توماس مولر هدفا،، وروبرت ليفاندوفسكي (المهاجم البولندي) هدفين.

وإذا خسر برشلونة في ميونخ وفاز بنفيكا صاحب المركز الثالث في المجموعة الخامسة على دينامو كييف، فإن البلوغرانا سيخرج من البطولة الأوروبية الأبرز للأندية من دور المجموعات.