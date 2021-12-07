ممفيس ديباي نجم برشلونة: نريد الانتقام من بايرن ميونخ

لم يسجل المهاجم الهولندي ممفيس ديباي حتى الآن لبرشلونة في دوري أبطال أوروبا منذ انضمامه للنادي الكتالوني الصيف الماضي، وسيتطلع للتخلص من هذا الرقم السلبي في المباراة الأخيرة في دور المجموعات ضد بايرن ميونخ في أليانز أرينا يوم الأربعاء.

وإذا خسر برشلونة في ميونخ وفاز بنفيكا صاحب المركز الثالث في المجموعة الخامسة على دينامو كييف، فإن البلوغرانا سيخرج من البطولة الأوروبية الأبرز للأندية من دور المجموعات.

وقال ممفيس في مقابلة تلفزيونية مع موقع برشلونة الرسمي على الإنترنت ”إنها فرصتنا الأخيرة للتأهل إلى الأدوار الإقصائية، إنها مثل النهائي. علينا أن نعد أنفسنا عقليا لتقديم كل ما لدينا والفوز على بايرن ميونخ وتعويض خسارتنا في كامب نو والتأهل لدور الستة عشر“.

وأضاف مهاجم أولمبيك ليون السابق عن المباراة ”إنها بمثابة نهائي ونريد الانتقام من بايرن. سيتعين علينا أن نعد أنفسنا عقليا بشكل جيد للمباراة وبذل أقصى قدر من القوة طوال 90 دقيقة. من الواضح أن الأمر يعتمد _أيضا_ على نتيجة بنفيكا، ولكن يجب أن نعتمد على أنفسنا ونذهب لألمانيا من أجل الفوز“.

برشلونة على حافة الهاوية

ويخوض برشلونة مباراته الحاسمة في ميونخ بعد الهزيمة 1-صفر على أرضه أمام ريال بيتيس في الليغا يوم السبت الماضي، والتي كانت أول خسارة لتشافي منذ أن أصبح مدربا للنادي الكتالوني.

ويتصدر بايرن ميونخ المجموعة الخامسة بخمسة انتصارات من خمس مباريات، وسجل 19 هدفا. وفي آخر مواجهة بينهما في الجولة الأولى، تغلب بايرن على برشلونة 3-صفر على ملعب كامب نو، سجّل توماس مولر هدفا،، وروبرت ليفاندوفسكي (المهاجم البولندي) سجّل هدفين.

وإذا حقق برشلونة فوزا مفاجِئا، فسيحتاج إلى أن يكون ممفيس ديباي والمهاجمون الآخرون في حال جيدة مع فرص من غير المرجح أن تأتي بوفرة.

يبذل بنفيكا قصارى جهده للفوز على دينامو كييف في مباراته الأخيرة من دور المجموعات ليقصي برشلونة من البطولة مبكرا.

ومن حسن حظ برشلونة أنه سيخوض المباراة دون جماهير بسبب وضع كوفيد-19 في ولاية بافاريا الألمانية.

وقال النادي الكتالوني في بيان ”ستقام المباراة دون جماهير في الاستاد بسبب الزيادة الكبيرة في حالات الإصابة بكورونا بمنطقة بافاريا الألمانية خلال الأسابيع الأخيرة“.

وقررت الحكومة الألمانية يوم الخميس الماضي خفض سعة الجماهير في مباريات الدوري إلى 50 في المئة وبحد أقصى 15 ألف مشجع بعد أن أعادت تشديد القيود بالمسابقات الرياضية مع زيادة الإصابات بكوفيد-19.

وتخشى السلطات الألمانية مخاطر موجة رابعة من كوفيد-19 والضغط على وحدات العناية المركزة بعد أن سجلت يوم الخميس أكثر من 73 ألف حالة إصابة جديدة بالعدوى ووفاة 388 شخصا.

وظهرت حالتان من السلالة الجديدة أوميكرون المتحورة من فيروس كورونا في بافاريا الأسبوع الماضي.