روبيرت ليفاندوفسكي: أتمنى أن يكون ليونيل ميسي صادقا وليست مجرد كلمات

علق البولندي روبيرت ليفاندوفسكي، مهاجم بايرن ميونخ، على كلمات النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، مهاجم باريس سان جيرمان، خلال حفل الكرة الذهبية، التي طالب من خلالها فرانس فوتبول بمنح النجم البولندي كرة ذهبية عن سنة 2020.

وتحدثت روبيرت ليفاندوفسكي لصحيفة بولندية عن كلمات ليونيل ميسي خلال الحفل التي قال خلالها: ”إنها ليلة خاصة بالنسبة لي، إنه شرف لي أن أنافس روبيرت ليفاندوفسكي. لقد كنت الفائز بالكرة الذهبية السنة الماضية، وعلى فرانس فوتبول أن تمنحها لك. لقد كنت الفائز ويجب أن تكون في منزلك“.

وقال مهاجم بايرن ميونخ الذي خسر الجائزة لفائدة ميسي وحل ثانيا: ”أريد أن تكون تصريحات جادة وصادقة من طرف لاعب كبير وليس مجرد تصريح وليست فقط كلمات. لا أريد أن أكون فخورا أو نشعر بالإثارة، لكن كما قلت، هناك دائما اختيار يستند إلى كل ما حدث“.

وأضاف روبيرت ليفاندوفسكي، الذي لم يكن محظوظا بإلغاء الكرة الذهبية لسنة 2020 من طرف فرانس فوتبول بسبب انتشار فيروس كورونا: ”أنت قريب وتنافس على الجائزة مع لاعب كبير مثل ميسي وبعد ذلك تحصل على التعليقات التي تستحقها. من الواضح أنني أحترم طريقة لعب ميسي وما حققه والمستوى الذي لديه، لكن مجرد حقيقة كوني قادرا على التنافس معه على المركز الأول هو بالنسبة لي مؤشر على مستواي الخاص“.

وأكد مهاجم بايرن ميونخ الفائز بجائزة الحذاء الذهبي لأفضل هداف في الدوريات الأوروبية وأفضل مهاجم خلال حفل مجلة فرانس فوتبول، أنه شعر بالحزن لخسارة الجائزة، وقال: ”من الواضح أنني أقدر ذلك، فهو يجعلني فخورا للغاية، لكنني شعرت بحزن داخلي لم يكن ليوم أو يومين بل لأكثر من ذلك بكثير، وأنا سعيد لكوننا لم نلعب لقاء في ذلك الأسبوع“.

وحقق روبيرت ليفاندوفسكي في سنة 2020 برفقة بايرن ميونخ ثلاثية تاريخية ثانية بالإضافة للقب السوبر الألماني والسوبر الإسباني، قبل أن يتوج في سنة 2021 بلقب كأس العالم للأندية مكملا السداسية، وفي نفس السنة توج بلقب الدوري الألماني وكأس السوبر الألماني، كما يعتبر أفضل هداف في السنة الحالية برصيد 66 هدفا في كل المسابقات.

وتوج روبيرت ليفاندوفسكي في سنة 2020 بجائزة أفضل لاعب أوروبي وجائزة أفضل لاعب في العالم، بحسب الاتحاد الدولي لكرة القدم.