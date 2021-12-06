بوكيتينو: باريس سان جيرمان يسير في الاتجاه الصحيح

يبدو باريس سان جيرمان بعيدا عن الأداء المقنع هذا الموسم، لكن المدرب ماوريسيو بوكيتينو أصر اليوم الإثنين أن الفريق يسير في الاتجاه الصحيح وتوقع بقدوم أيام سعيدة في النادي.

ويتصدر باريس سان جيرمان دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم وتأهل بالفعل إلى دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا عقب احتلاله المركز الثاني في المجموعة الأولى خلف مانشستر سيتي، لكنه يتعرض لانتقادات بسبب الأداء المتواضع.

لوباريزيان: ميسي غير مرتاح مع باريس سان جيرمان https://t.co/GnztwXairT pic.twitter.com/VwcQomgcBJ — إرم سبورت (@EremSports) December 6, 2021

ويعيش كيليان مبابي فترة سيئة، ويبدو أن نيمار سيحتاج عدة أسابيع قبل عودته إلى الملاعب بسبب إصابته بالتواء في الكاحل.

وسجل ليونيل ميسي الحائز على الكرة الذهبية سبع مرات هدفا واحدا في الدوري منذ انضمامه إلى النادي من برشلونة، ورغم ذلك أحرز ثلاثة أهداف في دوري أبطال أوروبا بمساعدة مبابي.

وفي رده على سؤال بشأن طريقة أداء باريس سان جيرمان لشخص لم تسبق له مشاهدة مباريات الفريق قبل مواجهة كلوب بروج في ختام دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا غدا الثلاثاء، قال بوكيتينو: ”يجب أن يكونوا من غير سكان الأرض لأن الجميع سبقت له مشاهدة باريس سان جيرمان وهو يلعب“.

ليكيب: أسلوب بوكيتينو يثير الشكوك في باريس سان جيرمان https://t.co/a6htc9Eims pic.twitter.com/CwhrDIpzn3 — إرم سبورت (@EremSports) December 6, 2021

وأضاف: ”الجميع يفهم كيف نلعب، وقد يكون لدى بعض الناس اختلاف في الرأي لكن هذا ما يحدث“.

وتوقع بوكيتينو، الذي حل محل توماس توخيل في يناير كانون الثاني الماضي وينتهي عقده في 2023، أن يكون كل شيء على ما يرام في النهاية.

وأضاف المدرب الأرجنتيني: ”ندرك إلى أين نتجه ولن نغير هذا الاتجاه، أشعر بمساندة اللاعبين، نعلم أنه بعد العاصفة سيأتي الطقس الجيد وسيستمتع به كل عشاق النادي“.

وتأتي تصريحات بوكيتينو بعد اعتراف المهاجم الفرنسي مبابي بأنه وميسي ونيمار بحاجة إلى ”بذل المزيد من الجهد“ لمساعدة النادي الفرنسي.

مبابي: مهما حدث سألعب في ناد كبير https://t.co/5o563ObvUy pic.twitter.com/pNshIkWwTv — إرم سبورت (@EremSports) December 5, 2021

وجاءت تصريحات بوكيتينو بعد ساعات من تقرير لصحيفة ”ليكيب“، قالت فيه إن بوكيتينو فقد تقدير غرف الملابس بسبب مرونته، كما أن مجموعة ميسي التي تتكون من الأرجنتينيين والبرازيليين تشكك في قدرته على قيادة الفريق.

وحسب الصحيفة الشهيرة، فإن النتائج الحالية في الدوري الفرنسي والأخيرة في دوري أبطال أوروبا تؤكد أن الفريق خارج التغطية، وهناك عدة قضايا تحتاج إجابات من بوكيتينو والتدخل لإصلاحها سريعا.