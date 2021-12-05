جماهير دورتموند تستفز ليفاندوفسكي.. والمهاجم البولندي يتحفز للثأر أمام برشلونة

رحل ليونيل ميسي عن برشلونة الصيف الماضي وبات لاعبا في باريس سان جيرمان بالفعل، لكن فوزه بالكرة الذهبية السابعة لأفضل لاعب في العالم في 2021 على حساب روبرت ليفاندوفسكي قد يضر النادي الكتالوني.

وقالت صحيفة ”سبورت“ الكتالونية يوم الأحد إن المهاجم البولندي هداف بايرن ميونخ متحفز للغاية للرد على فوز ميسي بالكرة الذهبية في حفل مجلة ”فرانس فوتبول“ يوم الإثنين الماضي عندما يلعب برشلونة في أليانز أرينا في مباراة مصيرية له في دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء المقبل.

وبدا ليفاندوفسكي وكأنه المرشح الأقرب للفوز بالجائزة بعدما سجل 55 هدفًا مع بايرن وقاده إلى قبل نهائي دوري الأبطال الموسم الماضي والفوز بالدوري الألماني وكأس العالم للأندية وكأس السوبر الأوروبية وكأس السوبر الألماني، وكذلك سجل 11 هدفًا مع بولندا.

وأثار فوز ميسي (34 عاما) بالكرة الذهبية الكثير من الجدل لدرجة أن المهاجم الأرجنتيني نفسه اعترف في كلمته بعد الحصول على الجائزة بأن ليفاندوفسكي كان يستحق جائزة العام الماضي 2020 التي ألغيت بسبب جائحة كوفيد-19.

وما زاد دوافع ليفاندوفسكي للانتقام من ميسي في صورة برشلونة ما تعرض له خلال زيارة النادي البافاري لإستاد سيغنال إدونا بارك الخاص بغريمه بروسيا دورتموند يوم السبت لخوض كلاسيكو ألمانيا، حيث كانت جماهير أصحاب الأرض تصيح ”ميسي.. ميسي“ كلما لمس المهاجم البولندي الكرة.

ولم تغفر جماهير دورتموند لليفاندوفسكي ”خيانته“ للنادي بانتقاله إلى بايرن ميونخ في 2014 ، لكنه رد بثنائية ليحقق بايرن الفوز 3-2 وكما قال مدربه، يوليان ناغلزمان في نهاية المباراة، ”ربما شجعه ما حدث في المدرجات“.

وأحرز ليفاندوفسكي هدفين ثانيهما من ركلة جزاء في الشوط الثاني ليمنح حامل اللقب الفوز والتقدم بأربع نقاط في صدارة البوندسليغا.

ولا شك أن هذه واحدة من أكبر المخاطر التي يواجهها برشلونة في ملعب أليانز أرينا وهي رغبة ليفاندوفسكي في تعويض خيبة الأمل التي عانى منها في حفل الكرة الذهبية.

وسيرحب المهاجم البولندي بفريق المدير الفني تشافي برقم قياسي جديد، هو أن ثنائيته أمام دورتموند جعلت منه هداف البطولة خارج أرضه في تاريخ البوندسليغا، إذ يمتلك ليفاندوفسكي الآن 118 هدفا متفوقًا على لكلاوس فيشر مهاجم شالكه التاريخي الذي أنهى مسيرته الرياضية في بوخوم عام 1988 وسجل 117 هدفا.

وأمام ليفاندوفسكي فرصة كبيرة لتحطيم رقم قياسي تاريخي يحتفظ به الأسطورة جيرد مولر الذي سجل 43 هدفًا في عام ميلادي واحد في 1972، حيث يملك المهاجم البولندي حاليا 41 هدفا ولم يتبق أمامه سوى أربع مباريات ليتجاوز هذا الرقم: برشلونة في دوري أبطال أوروبا وماينز وشتوتغارت وفولفسبورغ في الدوري الألماني، وذلك بعدما حطم رقم مولر الموسم الماضي في عدد الأهداف في موسم واحد في الدوري مسجلا 41 هدفًا ، أي أكثر من مولر.