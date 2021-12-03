لابورتا: من الصعب مشاركة فاتي في مباراة برشلونة وبايرن ميونخ.. وديمبلي أفضل من مبابي

استبعد خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة الإسباني، مشاركة الشاب أنسو فاتي في مباراة النادي الكتالوني أمام بايرن ميونخ في الجولة السادسة من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا، يوم الأربعاء المقبل.

ويحتاج برشلونة للفوز على بايرن ميونخ لضمان التأهل إلى دور الـ16 في دوري أبطال أوروبا، وأي نتيجة غير ذلك تعني أن النادي الكتالوني سينتظر تعثر بنفيكا البرتغالي أمام دينامو كييف الأوكراني.

لابورتا: أثق في فوز برشلونة على بايرن ميونخ https://t.co/9h7uDTaBLN pic.twitter.com/zTjGmyCelG — إرم سبورت (@EremSports) November 26, 2021

ويحتل برشلونة المركز السابع في ترتيب الدوري الإسباني وحصد 23 نقطة من 14 مباراة ومن المقرر أن يلعب مع ريال بيتيس على ملعب كامب نو قبل أن يلاقي بايرن ميونخ على ملعب أليانز أرينا، علما أن النادي البافاري فاز 3/0 في مباراة الدور الأول.

وقال لابورتا في تصريحات لقناة ”TV3“ الإسبانية ”من الصعب لحاق فاتي بمواجهة بايرن ميونخ، لكنه قرار يجب أن يتخذه الجهاز الطبي في النادي“.

وأضاف رئيس برشلونة ”تعافي فاتي من الإصابة يسير بالشكل الصحيح، لكن الأطباء من يقررون عودته وليس أنا، الأطباء أخبروني أن الأمر صعب“.

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وتعرض فاتي لإصابة خلال مباراة برشلونة مع سيلتا فيغو في الدوري الإسباني، إذ أعلن النادي الكتالوني أن لاعبه الشاب تعرض لإصابة قوية في أوتار الركبة اليسرى، مع احتمالية غيابه لفترة تتراوح بين 4 إلى 6 أسابيع.

وفي سياق متصل شدد خوان لابورتا على رغبته في تجديد عقد الجناح الفرنسي عثمان ديمبلي، وأشار إلى أنه من كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان.

وينتهي عقد ديمبلي مع برشلونة في يونيو 2022 ما يعني أنه يحق له التفاوض مع أي نادٍ دون موافقة برشلونة بداية من يناير المقبل.

وقال لابورتا ”ديمبلي يريد البقاء وأنا أعلم ذلك، لدينا علاقة جيدة جدًا معه، وبالنسبة لنا نحن نريد استمراره“.

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وأضاف ”الموقف الحالي يتطلب التفاوض، وكلاء ديمبلي يريدون الأفضل له، وأحيانا أجعلهم يفهمون أن المال فقط ليس أفضل شيء، آمل أن يبقى كذلك“.

وتابع رئيس برشلونة ”أنا متحمس لبقاء عثمان ديمبلي في كامب نو، بالنسبة لي هو أفضل من كيليان مبابي، أريد بشدة أن يبقى“.

وبسؤاله عن خطط برشلونة في السوق الشتوي قال لابورتا: ”سنحاول تعزيز الفريق إذا طلب المدرب تشافي هيرنانديز ذلك، وهو سألنا بالفعل، لكن ليس لدينا إمكانية لدفع الرواتب في الوقت الحالي، وإذا لم يكن لدينا في يناير، فلا يمكننا ضم لاعبين“.