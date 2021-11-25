انتقادات لاذعة للثلاثي ميسي ونيمار مبابي بعد خسارة باريس سان جيرمان أمام مانشستر سيتي

خسر باريس سان جيرمان أمام مانشستر سيتي 2/1 في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا ليفقد صدارة المجموعة، وتأهل ثانيًا مستفيدًا بعد هزيمة كلوب بروج البلجيكي أمام لايبزيغ الألماني.

ولم يقدم ثلاثي الهجوم المرعب المكون من الأرجنتيني ليونيل ميسي، والبرازيلي نيمار، والفرنسي كيليان مبابي، المستوى المنتظر منه، وتعرض لانتقادات كبيرة من لاعبين سابقين وإعلام، معتبرين أن دورهم في الملعب وخطة الفريق سلبيان، ولن يتمكنوا من مساندة الفريق للفوز بدوري أبطال أوروبا.

ومنحت صحيفة ”ليكيب“ ليونيل ميسي تقييمًا بلغ 4/10 معتبرة أنه لم يقدم مستوى يوازي قيمته كلاعب توج بالكرة الذهبية 6 مرات، لتتواصل الانتقادات ضد نجم وأسطورة برشلونة في باريس سان جيرمان بسبب مستواه.

وكان الجانب الدفاعي للثلاثي الهجومي هو السبب المباشر للانتقادات التي تعرض لها، حيث لا يشاركون في الواجب الدفاعي، ووحده نيمار أو مبابي أحيانًا يساندان الدفاع وهو ما يترك الظهيرين المغربي أشرف حكيمي، والبرتغالي نون مينديز، مكشوفين أمام المنافسين، وظهر ذلك جليًا أمام مانشستر سيتي.

وفي غياب مساندة دفاعية للظهيرين يجدان نفسيهما أمام 3 أو لاعبين ويصعب مهمة الدفاع واستغل الأمر مانشستر سيتي عبر لاعبيه ليسجل هدفين.

وكتبت صحيفة ”ماركا“ حول غياب الدور الدفاعي للثلاثي الهجومي لباريس سان جيرمان: ”الأندية الكبرى تفوز بدوري أبطال أوروبا وباريس سان جيرمان لا يملك أي لقب، وعمل الثلاثي الهجومي دون كرة سيئ للغاية بالنسبة للفريق“.

وقال جيمي كاراغر أسطورة ليفربول: ”يجب على ماوريسيو بوكيتينو مغادرة هذا الفريق، وإذا سنحت له الفرصة في الذهاب لمانشستر يونايتد عليه المغادرة غدًا“.

وأضاف لشرح السبب: ”بصدق هذا ما سأفعله لو كنت مكانه بسبب النجوم الثلاثة نيمار وميسي ومبابي“ مؤكدا صعوبة مهمة المدرب الأرجنتيني في قيادة الفريق للفوز بلقب دوري أبطال أوروبا.

وشرح الفرنسي تيري هنري النجم السابق لآرسنال وبرشلونة مشكلة الثلاثي الهجومي لباريس سان جيرمان وقال: ”إذا كنت تريد الفوز بدوري أبطال أوروبا لا يمكنك الدفاع بـ7 لاعبين فقط، ومستحيل ذلك مهما كنت، والظهيران ينفجران في كل وقت إما 3 ضد واحد أو 3 ضد اثنين، والفرق التي تفوز بالألقاب تملك مهاجمين يدافعون وبهذه الطريقة ظهيري الدفاع يكونون مرتاحين، لكن أمام مانشستر سيتي لم يكونوا كذلك“.

وأضاف هنري: ”أندية الدوري الفرنسي لا يمكنها وضع لاعبي باريس سان جيرمان تحت الخطر، لكن فرق كمانشستر سيتي تستطيع، وبوكيتينو لا يمكنه فعل أي شيء، كيف يمكن تعويضهم؟ ووضع أنخل ”دي ماريا“ وسط الميدان، لكنه بدوره لا يدافع، وتبقى معرفة إن كان بإمكان المدرب تغيير هذا الوضع“.