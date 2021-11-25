أشرف حكيمي يتعرض لموقف محرج أمام مانشستر سيتي بفقد عدساته اللاصقة (صور)

تعرض الدولي المغربي أشرف حكيمي لموقف محرج وصعب في الوقت ذاته خلال مباراة فريقه باريس سان جيرمان على ملعب مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا، حيث سقطت عدسته اللاصقة في الملعب وتوقف للبحث عنها وإعادتها لمكانها.

وقالت صحيفة ”ذا صن“ البريطانية، إن الدولي المغربي القادم من إنتر ميلان الصيف الماضي اضطر للحصول على استراحة سريعة من المباراة ليعيد لصق العدسات في عينيه.

ولم يكن الظهير الأيمن البالغ من العمر 23 عاما وحده الذي انشغل عن المباراة، حيث فرط باريس سان جيرمان في تقدمه بهدف واحد ليخسر المباراة 2/1.

كان أداء حكيمي جيدا بشكل ملحوظ أثناء إعادة تركيب العدسة مع الأخذ في الاعتبار أنه لم يكن لديه مرآة أمامه للمساعدة في وضعها في مكانها مرة أخرى، فضلا عن أنه تعين عليه أن يفعل ذلك في خضم المعركة التي جرت في استاد الاتحاد الممتلئ بالجماهير.

وكان كيليان مبابي قد منح الفريق الزائر التقدم قبل أن يكمل هدفا رحيم سترلينغ وغابرييل جيسوس التحول للفريق الإنجليزي؛ مما أدى إلى تصدر فريق المدرب الإسباني بيب غوارديولا المجموعة الأولى والتأهل في المركز الأول على حساب ليونيل ميسي ورفاقه.

وتأهل باريس سان جيرمان أيضا، لكن سيتعين عليه مواجهة أحد متصدري المجموعات في دور الـ16.

وصعد مانشستر سيتي، الذي وصل للنهائي الموسم الماضي، إلى أدوار خروج المغلوب بدوري الأبطال للعام التاسع على التوالي عقب الفوز على الفريق الفرنسي رغم غياب مواهب بارزة مثل كيفن دي بروين وجاك غريليش وفيل فودين.

وقبل جولة واحدة على نهاية دور المجموعات، يتصدر سيتي المجموعة الأولى برصيد 12 نقطة، بينما يملك باريس سان جيرمان 8 نقاط وسيتنافس لايبزيغ وكلوب بروغ، ولكل منهما أربع نقاط، على بطاقة التأهل إلى الدوري الأوروبي.

وانضم حكيمي، صاحب النظر الضعيف والذي يرتدي نظارة خارج الملعب، إلى النادي الباريسي في يوليو/تموز الماضي مقابل 59 مليون جنيه إسترليني من إنتر ميلان، وكان أغلى صفقة للنادي في الصيف الماضي رغم انضمام لاعبين بارزين خلال نفس الفترة، مثل: ميسي والحارس الإيطالي جيانلويجي دوناروما وسيرجيو راموس وجورجينيو فينالدوم، لكن كلهم انضموا في صفقات مجانية بعد انتهاء عقودهم مع أنديتهم.

ومثل هذه الواقعة التي حدثت لحكيمي ليست غريبة على اللاعبين، حيث فقد غابرييل مدافع آرسنال أسنانه أثناء تواجده على أرض الملعب خلال العام الماضي.

ومن اللافت للنظر أن ذلك حدث مرتين ضد برايتون، لكن في مباراتين منفصلتين آخرهما الشهر الماضي، خلال التعادل السلبي الباهت بين الفريقين، وأمضى اللاعب دون أسنان عدة دقائق بعد الحادث، وقد صورته الكاميرات أثناء بحثه عن سنه التي كُسرت.