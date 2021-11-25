مشادة جديدة بين نيمار ورياض محرز (فيديو)

نشبت مشادة جديدة بين رياض محرز لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي ونيمار جونيور لاعب باريس سان جيرمان خلال مواجهة أمس ضمن مافسات الجولة الخامسة بمسابقة دوري أبطال أوروبا.

وأظهرت لقطات فيديو نيمار وهو يتوجه ناحية رياض محرز ثم يقوم بدفعه بيديه، رغم وجود محاولات من رفاق النجمين تهدئة الأمر بينهما.

وهذه ليست المرة الأولى التي ينشب فيها شجار بين رياض محرز ونيمار، حيث تكرر الأمر خلال جميع مواجهات باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي السابقة التي شارك فيها النجمان.

ولم يعلن أي من محرز ونيمار سبب تلك المشادات الدائمة بينهما.

ولم ير حكم مباراة مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان أي داع لإظهار بطاقة لنيمار على تصرفه، إذ مرت الأمور بسلام حتى نهاية المباراة.

وحقق مانشستر سيتي فوزا حاسما على منافسه المباشر في المجموعة باريس سان جيرمان بهدفين لهدف واحد على ملعب الاتحاد، ليضمن صدارة المجموعة قبل الجولة السادسة والأخيرة، بينما تأهل الفريق الفرنسي ثانيا.

لقطة لم تظهر أثناء مباراة باريس ضد مانشستر سيتي بين رياض محرز & نيمار. pic.twitter.com/OY5FUPeDv3 — Amr (@Amr21DS) May 9, 2021

كان مبابي تقدم لباريس سان جيرمان قبل أن يعود مانشستر سيتي عبر رحيم ستيرلينع وخيسوس.

من جهته، أشاد بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي عقب المباراة بتماسك فريقه بعد أداء آخر مبهر.

وصعد سيتي، الذي وصل للنهائي في الموسم الماضي، إلى أدوار خروج المغلوب بدوري الأبطال للعام التاسع على التوالي عقب الفوز على الفريق الفرنسي رغم غياب مواهب بارزة مثل كيفن دي بروين وجاك جريليش وفيل فودن.

وقال غوارديولا ”ضغطنا بقوة وتعاملنا جيدا مع منافس خطير جدا ويتمتع بقدرات هائلة.

”خضنا مباراة جيدة حقا وتمسكنا بأسلوبنا الشرس عند امتلاك الكرة والدفاع بقوة وأهم شيء الاحتفاظ بطريقتنا“.

وأضاف ”ما يمنحنا التماسك كيفية الأداء وكان الأداء متقنا ويستمتع الجمهور بمشاهدتنا ونحن نستمتع باللعب ونأمل في يستمر ذلك لأطول فترة ممكنة“.

ويستضيف سيتي، ثاني الترتيب بالدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 26 نقطة من 12 مباراة، وست هام يونايتد صاحب المركز الرابع يوم الأحد.