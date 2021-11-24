رياضة

محمد صلاح يعادل أهداف ستيفن جيرارد المسجلة في أنفيلد بدوري أبطال أوروبا
تاريخ النشر: 24 نوفمبر 2021 22:15 GMT
تاريخ التحديث: 24 نوفمبر 2021 23:10 GMT

محمد صلاح يعادل أهداف ستيفن جيرارد المسجلة في أنفيلد بدوري أبطال أوروبا

صلاح بات قريبا من تصدر قائمة هدافي أندية الدوري الإنجليزي الممتاز في دوري أبطال أوروبا بهدفه في بورتو.

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المصدر: أحمد نبيل - إرم نيوز

أحرز النجم المصري محمد صلاح الهدف الثاني لفريقه ليفربول في مرمى ضيفه بورتو البرتغالي يعزز مكانته في تاريخ النادي الإنجليزي والدوري الممتاز ودوري أبطال أوروبا.

وسجل هداف ليفربول البالغ عمره 29 عاما هدفا رائعا في مرمى بورتو بعدما راوغ المدافع الكولومبي ماتيوس أوريبي بشكل رائع دفعه للجلوس على ظهره في الملعب قبل أن يسدد أرضية زاحفة في شباك الضيوف في الدقيقة 70.

واقترب صلاح من تصدر قائمة هدافي أندية الدوري الإنجليزي الممتاز في البطولة الأوروبية الأبرز للأندية، التي يتصدرها النجم الأرجنتيني سيرجيو أغويرو مهاجم مانشستر سيتي السابق برصيد 36 هدفا متساويا مع الإيفواري المعتزل ديديه دروغبا مع تشيلسي.

ويأتي في المركز الثالث الفرنسي تييري هنري مهاجم آرسنال الأسطوري ثم الهولندي رود فان نيستلروي مهاجم مانشستر يونايتد السابق ولكل منهما 35 هدفا، فيما يحتل صلاح المركز الخامس برصيد 31 هدفا في دوري الأبطال، بعدما تجاوز واين روني الهداف التاريخي للمنتخب الإنجليزي والذي سجل 30 هدفا في دوري الأبطال.

وقالت إحصائيات Squawka Football إن صلاح عادل رقم أسطورة ليفربول والمدير الفني الحالي لأستون فيلا ستيفن جيرارد في عدد الأهداف التي سجلها كل منهما مع ليفربول في دوري الأبطال في أنفيلد ولكل منهما 14 هدفا، أي أن النجم المصري بحاجة لهدف واحد ليصبح الهداف التاريخي لليفربول في مباريات دوري أبطال أوروبا في ملعب أنفيلد.

وهذا الهدف أيضا السادس الذي يسجله صلاح في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا هذا الموسم، وهو أكبر عدد يسجله أي لاعب من ليفربول في دور المجموعات، معادلًا زميله البرازيلي روبرتو فيرمينو الذي سجل ستة أهداف أيضا موسم 2017/2018.

وسجل ليفربول أهدافًا من خارج منطقة الجزاء في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم أكثر من أي فريق آخر، حيث سجل خمسة أهداف جاءت جميعها عبر خمسة لاعبين مختلفين: جوردان هندرسون وروبرتو فيرمينو وصلاح ونابي كيتا وتياغو ألكانتارا.

وحقق ليفربول انتصاره الخامس على التوالي في المجموعة الثانية التي ضمن صدارتها منذ الجولة الماضية وكذلك التأهل إلى دور الستة عشر، بينما يتصارع بورتو وأتلتيكو مدريد وميلان على المركز الثاني الذي سيتم حسمه في الجولة الأخيرة الشهر المقبل.

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