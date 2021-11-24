غياب فيراتي وفينالدوم عن باريس سان جيرمان أمام مانشستر سيتي

تلقى المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، المدير الفني لباريس سان جيرمان الفرنسي، ضربة مزدوجة قبل مباراة مانشستر سيتي، اليوم الأربعاء، لحساب الجولة الخامسة من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا.

وقالت صحيفة ”ليكيب“ الفرنسية إن لاعب الوسط الإيطالي ماركو فيراتي وزميله الهولندي جورجينو فينالدوم سيغيبان عن المباراة بعد تعرضهما للإصابة في التدريب الأخير للفريق، قبل مواجهة مانشستر سيتي على ملعب الاتحاد.

وأضافت الصحيفة أن فيراتي يعاني من آلام في عضلة الفخذ، في حين شكا فينالدوم من إصابة خلف الركبة.

وأكدت الصحيفة الشهيرة أن بوكيتينو لن يشرك الثنائي لتجنب تفاقم الإصابة.

وبحسب ”ليكيب“، فإن بوكيتينو يدرس إشراك لاعب الوسط الغسباني أندير هيريرا والأرجنتيني لياندرو باريديس في خط الوسط، حيث سيعتمد على خطة 4/2/3/1.

ويتصدر مانشستر سيتي ترتيب المجموعة الأولى وفي رصيده 9 نقاط، متقدما بنقطة عن باريس سان جيرمان صاحب المركز الثاني، ثم يأتي كلوب بروج البلجيكي في المركز الثالث برصيد 4 نقاط، وأخيرا لايبزيغ الألماني برصيد نقطة وحيدة.

وكانت مباراة الذهاب بين باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي قد انتهت بفوز النادي الفرنسي 2/0 في العاصمة باريس، سجلهما آدريسا غاي وليونيل ميسي.

سجل ميسي

سجل ميسي 123 هدفا في 153 مباراة في دوري أبطال أوروبا، بينها 27 هدفا في 35 مباراة ضد 6 أندية إنجليزية: مانشستر سيتي، آرسنال، مانشستر يونايتد، تشيلسي، ليفربول، توتنهام هوتسبير.

وسجل ميسي هدفين في 3 مباريات ضد مانشستر سيتي على ملعب الاتحاد.

كما سجل هدفين في 3 زيارات لملعب الإمارات معقل آرسنال، وهدفين في ملعب ويمبلي ضد توتنهام، واكتفى ميسي بهدف واحد في 5 زيارات لملعب ستامفورد بريدج، معقل تشيلسي.

بينما في زيارتين لملعب أنفيلد، لم يسجل ميسي، والحال ينطبق على زيارتين لملعب أولد ترافورد معقل مانشستر يونايتد.

لكن ميسي هز شباك مانشستر يونايتد بهدف في نهائي دوري الأبطال على ملعب ويمبلي عام 2011.

والفائز من مباراة مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان سيضمن التأهل إلى دور الـ16 في دوري أبطال أوروبا، علما أن أندية بايرن ميونخ وليفربول وأياكس أمستردام ومانشستر يونايتد وتشيلسي ويوفنتوس ضمنت التأهل إلى ثمن النهائي.