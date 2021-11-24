ما العواقب التي تترتب على برشلونة حال مشاركته في الدوري الأوروبي؟

تعقدت فرص برشلونة في التأهل إلى دور الـ16 في دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي 2021/2022، بعد التعادل السلبي مع بنفيكا البرتغالي، أمس الثلاثاء، في الجولة الثالثة من المسابقة، على ملعب كامب نو.

وقد يجد برشلونة نفسه في الدوري الأوروبي، حال فشل تأهله إلى دور الـ16 في دوري أبطال أوروبا.

تشافي متفائل قبل مباراة برشلونة المصيرية أمام بايرن ميونخ https://t.co/8VnH6varfM pic.twitter.com/7lhpJ7UqBu — إرم سبورت (@EremSports) November 24, 2021

ونشرت صحيفة ”سبورت“ تقريرا يتحدث عن العواقب التي تترتب على برشلونة حال مشاركته في الدوري الأوروبي.

وبحسب الصحيفة فإنه مع الأخذ في الاعتبار فجوة الرواتب الحالية بين دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي، فإن برشلونة سيفقد جزءًا من دخله المحتمل.

وإلى جانب الفشل الرياضي الذي قد يترتب على انتقال برشلونة إلى الدوري الأوروبي، وانخفاض قيمة هيبة الفريق، يجب إضافة العواقب الاقتصادية التي قد تترتب على النادي الذي يعاني بالفعل من مرحلة معقدة للغاية بعد تراكم الديون في السنوات الأخيرة.

ووفقا لصحيفة ”سبورت“ فإن الفرق في الدخل بين المسابقتين كبير للغاية، فبينما في دوري أبطال أوروبا يحصل برشلونة على 15 مليون يورو للعب دور المجموعات، فإنه في الدوري الأوروبي تقتصر على 3.63 مليون يورو، وهو ما يعادل أقل من ثلث ما حصل عليه برشلونة بالفعل هذا الموسم.

تشافي: ما فعلته جماهير برشلونة لم أشاهده في حياتي https://t.co/DGJ42FBcxx pic.twitter.com/TWFzpeo4XZ — إرم سبورت (@EremSports) November 22, 2021

وبالمثل يختلف المبلغ المتراكم لكل فوز، ففي دوري أبطال أوروبا يتلقى كل ناد 2.8 مليون لكل مباراة يفوز فيها في دور المجموعات، بينما لا يزيد المبلغ عن 630.000 يورو في الدوري الأوروبي.

بالإضافة إلى ذلك لا تزال المسافة واضحة في الجولات التأهيلية من البطولتين، حيث يحصل الفريق على 9.6 مليون يورو حال الوصول إلى دور الـ16 في دوري أبطال أوروبا، مقابل 1.2 مليون يورو في الدوري الأوروبي، وكذلك الحال بالنسبة للتأهل إلى ربع النهائي.

في حين أن الفرق التي تتأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا تحصل على 10.6 مليون يورو، بينما تحصل أفضل ثمانية أندية في الدوري الأوروبي على أقل من مليوني يورو.

ولا يختلف الأمر في نصف النهائي إذ يبلغ الرقم 10 ملايين يورو في دوري أبطال أوروبا مقابل 2.8 في الدوري الأوروبي.

ويحصل الفريقان المتأهلان إلى نهائي دوري أبطال أوروبا على 15.5 مليون يورو، فإن المبلغ في نهائي الدوري الأوروبي يصل إلى 4.6 مليون يورو.

وأشارت ”سبورت“ إلى أن الشيء الوحيد الذي لا يتغير تقريبا هو المبلغ الذي يحصل عليه الفائز في اللقب في المسابقتين، حيث يبلغ الفارق نصف مليون فقط.

🟥#برشلونة الموسم الحالي

لعب 13 مباراة في #الدوري_الإسباني سجل 20 هدفا

لعب 5 مباريات في دوري أبطال أوروبا سجل هدفين

◀المجموع 22 هدفا

🟥برشلونة الموسم الماضي

بعد 13 مباراة في الدوري الإسباني سجل 25

بعد 5 مباريات في #دوري_أبطال_أوروبا سجل 16

◀المجموع 41 هدفا#إرم_سبورت #برشلونه pic.twitter.com/5Z0CWKu5G5 — إرم سبورت (@EremSports) November 24, 2021

وفيما يلي سيناريوهات تأهل برشلونة لدور الـ16 في دوري أبطال أوروبا:

-الفوز بأي نتيجة يضمن لبرشلونة التأهل لدور الـ16.

-تعادل برشلونة مع بايرن ميونخ مع خسارة أو تعادل بنفيكا مع دينامو كييف، يمنح بطاقة التأهل لبرشلونة.

-خسارة برشلونة من بايرن ميونخ مع عدم فوز بنفيكا على دينامو كييف، تؤهل برشلونة لدور الـ16.

-أما بنفيكا، فيحتاج إلى الفوز فقط ولا غيره، مع عدم انتصار برشلونة على بايرن ميونخ، ليلحق بالفريق البافاري إلى ثمن نهائي الأبطال، ووقتها ينتقل برشلونة إلى الدوري الأوروبي.