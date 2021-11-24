تشافي متفائل قبل مباراة برشلونة المصيرية أمام بايرن ميونخ

قال مدرب برشلونة، تشافي هيرنانديز، إن ”الشيء الطبيعي كان الفوز“ بسبب أن الفريق قدم ”مباراة رائعة“ على الرغم من التعادل السلبي أمام بنفيكا على ملعب الكامب نو، في نتيجة تُعقّد موقف البلوغرانا للتأهل لثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وخيم التعادل السلبي على مواجهة برشلونة الإسباني وبنفيكا البرتغالي، أمس الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الخامسة بالمجموعة الرابعة بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وبهذه النتيجة، فشل ”البرسا“ في الثأر لخسارته الثقيلة في مباراة الدور الأول بين الفريقين بثلاثية نظيفة في لشبونة، وتعقد موقفه في التأهل لدور الـ16، لاسيما وأنه سيختتم مشواره في المجموعة بمواجهة بايرن ميونخ في معقله أليانز أرينا.

وسيكون على برشلونة الفوز على مضيفه بايرن ميونخ في الجولة السادسة والأخيرة أو التعادل مع خسارة منافسه بنفيكا أو تعادله مع ضيفه دينامو كييف الأوكراني في الجولة المقبلة.

⭕️ #برشلونة بات في حاجة للفوز على بايرن ميونخ في أليانز أرينا للتأهل لدور ال16 مباشرة دون النظر لنتيجة مباراة بنفيكا وديناموكييف. بايرن ميونخ15 برشلونة7 بنفيكا5 ديناموكييف1.#دوري_أبطال_أوروبا #UCL #برشلونة_بنفيكا pic.twitter.com/fN7rbh8LMr — إرم سبورت (@EremSports) November 23, 2021

وعقب انتهاء المباراة التي أقيمت الثلاثاء، قال تشافي ”أنا فقط لست سعيدا بالنتيجة، لكن بالنسبة للمباراة والتفاني والمواجهة لا يمكننا قول أي شيء للفريق“.

وتابع قائلا ”لم ينقصنا سوى هز الشباك. في بعض الأحيان نحتاج إلى اتخاذ القرار الصحيح في التمريرة الأخيرة، ولكن نحن نتحدث عن شباب تتراوح أعمارهم بين 17 و18 و19 عاما قدموا مباراة رائعة“.

واعتبر تشافي أن الفريق أضاع ”فرصة“ أمام بنفيكا لكنه أبدى تفاؤله إزاء مواجهة البايرن، مشيرا إلى ضرورة الفوز هناك.

وقال ”ما زال أمامنا فرصة أخرى في ميونخ، يجب أن نذهب للفوز هناك. علينا أن نظهر أننا لو لعبنا هكذا يمكننا الفوز، فالصورة التي قدمناها اليوم قريبة جدا لما نريده“.

وعن الفرنسي عثمان ديمبيلي الذي كان من أبرز اللاعبين في المباراة رغم أنه تعافى للتو من الإصابة، قال مدرب برشلونة ”لقد خاطرت، هو لاعب لم يكن جاهزا بنسبة 100%. يجب أن نشكره على الجهد والتضحية التي قدمها للفريق“.

وكان بايرن ميونخ متصدر الترتيب، أكد زعامته لصدارة المجموعة، بفوز على مضيفه دينامو كييف الأوكراني 2 -1، في وقت سابق من أمس الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة ذاتها بالمجموعة الرابعة.

ورفع بايرن ميونخ رصيده إلى 15 نقطة في صدارة الترتيب، علما بأنه كان ضمن تأهله لدور الـ16، في المقابل توقف رصيد دينامو كييف عند نقطة واحدة في المركز الرابع.