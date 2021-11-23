دوري أبطال أوروبا: كريستيانو رونالدو يواصل هوايته في تسجيل أرقام جديدة

سجل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الهداف الأول لفريقه مانشستر يونايتد خلال الفوز 2-0 على فياريال الإسباني في دوري المجموعات بدوري أبطال أوروبا ليسهم في تأهل فريقه لدور 16 قبل جولة من النهاية.

ورفع كريستيانو رونالدو رصيده هذا الموسم في دوري أبطال أوروبا إلى 6 أهداف يحتل بها المركز الثالث في لائحة هدافي البطولة خلف البولندي روبيرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونخ الذي سجل 9 أهداف والفرنسي سيبستيان هيلير مهاجم أياكس الذي سجل 7 أهداف.

وأصبح النجم البرتغالي أول لاعب يسجل في 5 جولات متتالية في دوري المجموعات بدوري أبطال أوروبا لفريق إنجليزي في المسابقة.

ويعتبر كريستيانو رونالدو الهداف التاريخي لدوري أبطال أوروبا ورفع رصيده للهدف رقم 140 مبتعدا بفارق 17 هدفا عن غريمه التقليدي الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم برشلونة السابق وباريس سان جيرمان الحالي والذي سجل 123 هدفا.

رونالدو وسانشو يرسلان مانشستر يونايتد إلى دور الـ16 في دوري أبطال أوروبا https://t.co/UnbuanoK2v pic.twitter.com/PT066cGSYA — إرم سبورت (@EremSports) November 23, 2021

وسجل النجم البرتغالي الهدف العاشر في الموسم الحالي رفقة مانشستر يونايتد في كل المسابقات، 6 في دوري أبطال أوروبا و4 في الدوري الإنجليزي الممتاز وطيلة 17 موسما على التوالي سجل كريستيانو رونالدو 10 أهداف وأكثر مع الأندية التي لعب لها.

الهدف الذي سجله كريستيانو رونالدو في مرمى فياريال هو الهدف رقم 799 في مسيرته رفقة الأندية والمنتخب البرتغالي ليعزز رقمه القياسي كأكثر اللاعبين تسجيلا في التاريخ في لقاءات رسمية.

ويحمل كريستيانو رونالدو عدة أرقام قياسية تاريخية أبرزها الهداف التاريخي للمنتخبات والهداف التاريخي لدوري أبطال أوروبا والهداف التاريخي لريال مدريد وأكثر من قدم تمريرات حاسمة في دوري أبطال أوروبا والهداف التاريخي لأمم أوروبا.

وبفوزه على فياريال 2-0 ضمن مانشستر يونايتد مكانا في دور الـ16 في أول لقاء يقوده المدرب المؤقت مايكل كاريك بعد إقالة النرويجي أولي غونار سولشاير من مهامه إثر الهزيمة أمام واتفورد 4-1 في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل كريستيانو رونالدو الهدف الأول لمانشستر يونايتد في الدقيقة 78 قبل أن يضيف جادون سانشو الهدف الثاني في الدقيقة 90.

وتفوق مانشستر يونايتد على مضيفه الإسباني ليرفع رصيده إلى عشر نقاط في صدارة المجموعة، وقد ضمن تأهله للدور المقبل مع تفوقه في المواجهات المباشرة ضد فياريال ذهابا وإيابا.

وتجمد رصيد فياريال عند سبع نقاط في المركز الثاني، في انتظار المباراة الأخرى في الجولة نفسها، التي تجمع بين فريقي يانغ بويز السويسري (المركز الرابع والأخير برصيد ثلاث نقاط) وضيفه أتالانتا (المركز الثالث برصيد خمس نقاط).