تشافي: ما فعلته جماهير برشلونة لم أشاهده في حياتي

قال تشافي هرنانديز مدرب برشلونة، اليوم الإثنين، إنه يستمتع بالتحدي المتمثل في مواجهة بنفيكا في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، حيث يتطلع الفريق للثأر من هزيمته في لشبونة في وقت سابق من الموسم.

وسيضمن الفوز غدا الثلاثاء تأهل برشلونة إلى دور الـ16 من البطولة الأبرز للأندية في أوروبا قبل جولة واحدة على النهاية، رغم البداية الصعبة للنادي الكتالوني بخسارته 0/3 من بايرن ميونخ وبنفيكا.

وقال تشافي، الذي قاد برشلونة للفوز 1/0 على إسبانيول في أول مباراة له كمدرب، يوم السبت الماضي، للصحفيين: ”أرى أن هناك فرصة، ولا توجد ضغوط. كرة القدم دائما تمنح فرصة أخرى. نحن برشلونة وسنلعب للفوز. أعشق مثل هذه التحديات“.

وأضاف: ”الحديث سهل، يجب أن نثبت قدراتنا في الملعب. أمام إسبانيول كنا الأفضل. برشلونة ليس في وضع يسمح له بالتفاخر لكن لدينا الأسباب التي تجعلنا نتفاءل. إذا انتصرنا سنتأهل. يجب أن نتحلى بالشجاعة ومحاولة تحقيق ذلك“.

وأشاد تشابي لاعب وسط برشلونة السابق، الذي تمتع بفترة مليئة بالألقاب مع الفريق، بالجماهير عقب حضورها بأعداد جيدة في كامب نو يوم السبت الماضي، وطالب بدعم جماهيري مماثل أمام بنفيكا.

أول ظهور للأسطورة تشافي على دكة بدلاء برشلونة كمدرب للفريق❤️ #برشلونة #برشًلونة_اسبًانيول pic.twitter.com/P0F3wjlMjv — إرم سبورت (@EremSports) November 20, 2021

وتراجع الحضور الجماهيري في كامب نو بسبب النتائج السيئة والبداية الصعبة للموسم، والتي تسببت في إقالة الهولندي رونالد كومان المدرب السابق للفريق، قبل تعيين تشافي الشهر الحالي.

وأضاف تشافي: ”ما رأيته يوم السبت في كامب نو لم أشاهده في حياتي من قبل. لقد كان مذهلا. نحتاج لجماهيرنا مرة أخرى غدا. إنهم جزء منا. الأجواء في برشلونة يجب أن تصيب الناس بالرعب“.

وكان برشلونة أعلن أن تشافي سيتولى تدريب الفريق الأول بموجب عقد بين الطرفين حتى يونيو 2024.

وجاء تعيين تشافي مدربًا لبرشلونة بعد إقالة المدرب الهولندي رونالد كومان، الذي تلقى خسارتين متتاليتين في الدوري الإسباني أمام ريال مدريد (1/2)، وأمام رايو فاليكانو (0/1).

وكانت أول مباراة لتشافي مع برشلونة كمدرب أمام إسبانيول في ديربي برشلونة، يوم السبت، حيث فاز 1/0 من ركلة جزاء سجلها المهاجم الهولندي ممفيس ديباي.

ويحتل برشلونة المركز السادس في ترتيب الدوري الإسباني برصيد 20 نقطة من 13 مباراة، في حين حصد 6 نقاط من فوزين في 4 مباريات بدوري أبطال أوروبا.