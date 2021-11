توخيل يزيد الغموض حول لحاق لوكاكو بمباراة تشيلسي ويوفنتوس

أجل توماس توخيل مدرب تشيلسي حامل لقب دوري أبطال أوروبا لكرة القدم استدعاء المهاجم روميلو لوكاكو للتشكيلة التي ستواجه يوفنتوس في الجولة الخامسة للمجموعة الثامنة غدا الثلاثاء، لكنه قال إن لاعب الوسط جورجينيو استعاد عافيته عقب استبداله أمام ليستر سيتي يوم السبت الماضي.

ولم يشارك لوكاكو في أي مباراة منذ إصابته في الكاحل خلال الفوز 4/0 على مالمو الشهر الماضي، لكن من المتوقع عودته للمباريات أمام الفريق الإيطالي غدا.

وقال توخيل للصحفيين: ”لست واثقا بعد بشأن مشاركة لوكاكو. بدا على ما يرام في التدريب أمس، سنرى رد فعله. لديه موعد مع الأطباء، الدقائق الأخيرة ستكون الحد الأقصى لاختياره ضمن التشكيلة“.

وأضاف ”جورجينيو بخير تماما، كاي هافيرتز يعاني من مشكلة في عضلات الفخذ الخلفية لذلك استبدلناه خلال المباراة الأخيرة وهناك شك بشأن مشاركته غدا“.

ويتأخر تشيلسي حامل اللقب، الذي خسر أمام يوفنتوس في تورينو في سبتمبر أيلول الماضي، بفارق ثلاث نقاط عن الفريق الإيطالي بعد أربع مباريات في المجموعة الثامنة.

ويحتاج النادي اللندني لتجنب الخسارة في ستامفورد بريدج ليحجز مقعده في دور الـ16.

وقال توخيل: ”لن نخاطر بالتأهل، لكننا سنبذل قصارى جهدنا لتصدر المجموعة ومن أجل ذلك يجب الفوز بالمباراة“.

وأضاف المدرب الألماني أنه يملك ما يكفي من خيارات للتعامل مع غياب المهاجم الدولي البلجيكي، في ظل عودة المهاجم تيمو فيرنر للتشكيلة عقب فترة طويلة من الغياب للإصابة.

"He seemed okay, let's see about the reaction"

Thomas Tuchel says a last minute decision will be made on whether Romelu Lukaku is fit for Chelsea's UCL clash with Juventus

