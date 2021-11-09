ديلي إكسبريس: كريستيانو رونالدو سيطلب الرحيل عن مانشستر يونايتد حال عدم التأهل لدوري أبطال أوروبا

كشفت صحيفة ”ديلي إكسبريس“ الإنجليزية، أن البرتغالي كريستيانو رونالدو سيطلب الرحيل عن صفوف مانشستر يونايتد الإنجليزي حال عدم التأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وكان كريستيانو رونالدو، والذي يعد هداف دوري أبطال أوروبا، انضم إلى مانشستر يونايتد في الصيف الماضي قادمًا من يوفنتوس، بعد 3 مواسم قضاها مع النادي الإيطالي.

وأوضحت الصحيفة أن رونالدو لا يريد اللعب في بطولة الدوري الأوروبي، وسيطالب بالرحيل عن مانشستر يونايتد حال لم يتمكن النادي من التأهل لدوري الأبطال، ويبحث عن نادٍ يشارك في دوري أبطال أوروبا، أو الخروج إلى أمريكا، موضحة أن رونالدو يبحث عن اللعب في مستويات أعلى دائمًا.

واستعادت الصحيفة تصريحات سابقة لرونالدو، قال فيها إنه لم يعد للدوري الإنجليزي فقط من أجل أن يمضي الأيام الأخيرة له في مسيرته.

وشدد رونالدو لـ“سكاي سبورتس“: ”لقد قلت الذي شعرت به، أنا هنا من أجل تحقيق الفوز بالألقاب، وهنا أرى الإمكانية لذلك“.

وأنقذ النجم البرتغالي مرة أخرى فريقه مانشستر يونايتد من التعثر في مسابقة دوري أبطال أوروبا، بتسجيله ثنائية في مرمى مضيفه أتالاتنا الإيطالي (2-2) بينها هدف التعادل في الوقت بدل الضائع، الثلاثاء الماضي، ضمن منافسات الجولة الرابعة من المجموعة السادسة.

وكان رونالدو سجل هدف الفوز (3-2) على أتالانتا في الجولة السابقة على ملعب أولد ترافورد في وقت متأخر، بعدما تقدم الفريق الإيطالي بهدفين دون رد في الشوط الأول، وأحرز هدف الفوز في الوقت بدل الضائع ضد فياريال الإسباني (2-1) في الجولة الثانية.

ورفع ”الدون“ رصيده إلى خمسة أهداف في دوري الأبطال هذا الموسم في أربع مباريات.

ورفع أفضل لاعب في العالم خمس مرات رصيده إلى 127 هدفًا في 303 مباريات مع مانشستر يونايتد ليتجاوز رقم سولشاير 126 في 366 مباراة، الذي لعب لصالح الفريق بين 1996 و2007.

ورغم تصدر مانشستر يونايتد مجموعته في دوري أبطال أوروبا، إلا أنه لم يضمن الصعود، وحال خسارة المباراتين المقبلتين أو التعثر بأي نتيجة، سيغادر إلى الدوري الأوروبي.

وحال عدم التواجد ضمن الـ4 الكبار بترتيب الدوري الإنجليزي هذا الموسم، لن يتأهل مانشستر يونايتد إلى دوري أبطال أوروبا.