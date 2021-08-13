قائمة المرشحين لجائزة الأفضل في دوري أبطال أوروبا موسم 2020/2021

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ”يويفا“ اليوم الجمعة، قائمة اللاعبين المرشحين لجائزة الأفضل في المسابقة عن الموسم الماضي.

وشهدت القائمة تواجد 5 لاعبين من تشيلسي، الذي نال اللقب، ولاعبين اثنين من وصيفه مانشستر سيتي.

وفيما يلي قائمة المرشحين لجائزة الأفضل في دوري أبطال أوروبا عن الموسم الماضي:

🔝 The nominees are in for the 2020/21 #UCL positional awards… 🥇 Goalkeeper

🥇 Defender

🥇 Midfielder

🥇 Forward Check them out 👇#UEFAawards 🏆 — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) August 13, 2021

حراسة المرمى: تيبو كورتوا (ريال مدريد)، إيدرسون (مانشستر سيتي)، إدواردو ميندي (تشيلسي).

خط الدفاع: أنتوني روديغر (تشيلسي)، سيزار أزبيلكويتا (تشيلسي)، روبن دياز (مانشستر سيتي).

خط الوسط: كيفين دي بروين (مانشستر سيتي)، نغولو كانتي (تشيلسي)، جورجينو (تشيلسي).

خط الهجوم: كيليان مبابي (باريس سان جيرمان)، روبيرت ليفاندوفسكي (بايرن ميونخ)، إيرلينغ هالاند (بروسيا دورتموند).

ونال تشيلسي لقب دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، للمرة الثانية في تاريخه، بعد فوزه في المباراة النهائية على مواطنه مانشستر سيتي بنتيجة 1/0.