رياضة

قائمة المرشحين لجائزة الأفضل في دوري أبطال أوروبا موسم 2020/2021
تاريخ النشر: 13 أغسطس 2021 11:36 GMT
تاريخ التحديث: 13 أغسطس 2021 12:25 GMT

قائمة المرشحين لجائزة الأفضل في دوري أبطال أوروبا موسم 2020/2021

تشيلسي نال لقب دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، للمرة الثانية في تاريخه، بعد فوزه في المباراة النهائية على مواطنه مانشستر سيتي بنتيجة 1/0.

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المصدر: فريق التحرير - إرم نيوز

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ”يويفا“ اليوم الجمعة، قائمة اللاعبين المرشحين لجائزة الأفضل في المسابقة عن الموسم الماضي.

وشهدت القائمة تواجد 5 لاعبين من تشيلسي، الذي نال اللقب، ولاعبين اثنين من وصيفه مانشستر سيتي.

وفيما يلي قائمة المرشحين لجائزة الأفضل في دوري أبطال أوروبا عن الموسم الماضي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا (ريال مدريد)، إيدرسون (مانشستر سيتي)، إدواردو ميندي (تشيلسي).

خط الدفاع: أنتوني روديغر (تشيلسي)، سيزار أزبيلكويتا (تشيلسي)، روبن دياز (مانشستر سيتي).

خط الوسط: كيفين دي بروين (مانشستر سيتي)، نغولو كانتي (تشيلسي)، جورجينو (تشيلسي).

خط الهجوم: كيليان مبابي (باريس سان جيرمان)، روبيرت ليفاندوفسكي (بايرن ميونخ)، إيرلينغ هالاند (بروسيا دورتموند).

ونال تشيلسي لقب دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، للمرة الثانية في تاريخه، بعد فوزه في المباراة النهائية على مواطنه مانشستر سيتي بنتيجة 1/0.

2021-08-2020

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