قائمة المرشحين لجائزة الأفضل في دوري أبطال أوروبا موسم 2020/2021

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ”يويفا“ اليوم الجمعة، قائمة اللاعبين المرشحين لجائزة الأفضل في المسابقة عن الموسم الماضي.

وشهدت القائمة تواجد 5 لاعبين من تشيلسي، الذي نال اللقب، ولاعبين اثنين من وصيفه مانشستر سيتي.

وفيما يلي قائمة المرشحين لجائزة الأفضل في دوري أبطال أوروبا عن الموسم الماضي:

— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) August 13, 2021