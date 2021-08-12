AS: ريال مدريد يستعد لضم مبابي مقابل 120 مليون يورو

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن نادي ريال مدريد مستعد لتقديم عرض بقيمة 120 مليون يورو لصالح باريس سان جيرمان مقابل الحصول على خدمات النجم الفرنسي كيليان مبابي.

ونشرت صحيفة (AS) الإسبانية تقريرًا قالت فيه إن ريال مدريد سوف يختبر عزيمة باريس سان جيرمان بعد الحصول على خدمات ميسي، ومدى قدرتهم في الحفاظ على النجم الفرنسي كيليان مبابي، وذلك بتقديم عرض قيمته 120 مليون يورو.

وِأشارت الصحيفة إلى أنه في حالة فشل الصفقة أو رفض باريس سان جيرمان التخلي عن مهاجمه، فإن ريال مدريد مستعد للانتظار حتى يصبح مبابي حرًا، حال فشل شراء مبابي هذا الصيف، خاصة وأن عقده ينتهي بنهاية الموسم المقبل.

لاغازيتا: اجتماع حاسم بين مبابي وناصر الخليفي https://t.co/Bb6YvLtRv1 pic.twitter.com/3HENQr1EOw — إرم سبورت (@EremSports) August 12, 2021

يظل مستقبل كيليان مبابي هو الشيء الوحيد غير المستقر في باريس سان جيرمان بعد أن ربط عمالقة الدوري الفرنسي نيمار بصفقة جديدة طويلة الأمد، ووقع سيرجيو راموس، وجيانلويجي دوناروما، وأشرف حكيمي، وجورجينيو فينالدوم ، وأضفوا لمسة رائعة على فترة انتقالات خيالية وهي وصول ليو ميسي من برشلونة.

وظل النجم الفرنسي يترقب توقيع عقد جديد لبعض الوقت بهدف ترك باريس سان جيرمان الصيف المقبل عندما ينتهي عقده الحالية.

ووفقًا للصحيفة الإسبانية من المقرر أن يعلن مبابي عن مستقبله يوم الإثنين المقبل.

سيكون ريال مدريد ”يقظًا ومستعدًا“ بالطبع لأنهم يسعون لإجبار فريق باريس سان جيرمان على تقديم تنازلات لترك مبابي الآن بدلا من خسارة النادي لفرنسي أحد أصوله الثمينة بدون مقابل في الصيف المقبل.

لا يزال باريس سان جيرمان يأمل في أن يتمكن من إقناع مبابي بالبقاء، خاصة بعد خروج تقارير تفيد بأن مبابي ليس سعيدًا بتراجع نجمه إلى حد ما بعد وصول ميسي أحد أعظم اللاعبين في تاريخ اللعبة.

أول تعليق من مبابي بعد انضمام ميسي إلى باريس سان جيرمان https://t.co/iu5Zkx8Syo pic.twitter.com/kU6h2MI57X — إرم سبورت (@EremSports) August 12, 2021

ويمتد عقد مبابي مع باريس سان جيرمان إلى يونيو 2022، وحال فشل إدارة النادي الفرنسي في تجديد عقده فإنه سيرحل دون أي مقابل بنهاية الموسم المقبل.

ويعد مبابي البالغ من العمر 22 عاما أهم أهداف ريال مدريد ورئيسه فلورنتينو بيريز، حيث يريد التعاقد معه هذا الصيف أو الصيف الذي يليه.

وبحسب صحيفة ”لاغازيتا ديلو سبورت“، فإن الخليفي ومبابي سيجتمعان، يوم الإثنين المقبل، حيث سيبلغ اللاعب رئيسه بشأن مستقبله.

وفي حال فشل باريس سان جيرمان في إقناع مبابي بتجديد عقده مع الفريق، فإنه قد يتجه لبيع اللاعب هذا الصيف لريال مدريد مقابل نحو 100 مليون يورو، أو الانتظار لنهاية الموسم المقبل، حيث سيرحل دون أي مقابل.

ووضع ناصر الخليفي الضغط على مبابي عندما قال في المؤتمر الصحفي لتقديم ليونيل ميسي لوسائل الإعلام، أمس الأربعاء: ”قد قال مبابي علنا إنه يريد التواجد في فريق تنافسي، وبات لدينا الآن ما نريده“.

وأضاف: ”لا يمكننا أن نفعل أكثر من ذلك.. مبابي باريسي، ولا أعذار لديه الآن لأي قرار آخر“.

وتابع الخليفي: ”الكل يعرف موقفي، لم يتغير، مبابي في قلب مشروعنا، الآن لدينا فريق قوي للغاية، أحد أفضل الفرق في العالم، ولن أقول الأفضل لأنه لا يزال لدينا أشياء نعمل عليها“.

لماذا تجاهل كيليان مبابي الترحيب بميسي في باريس سان جيرمان؟ https://t.co/SIKNKtHkct pic.twitter.com/vrqotLKvXw — إرم سبورت (@EremSports) August 12, 2021

وانضم مبابي، البالغ من العمر 22 عاما، صيف عام 2018 بنظام الإعارة، من موناكو، قبل أن يشتريه النادي العاصمي مقابل 145 مليون يورو بعد عام واحد.

وسجل مبابي مع باريس سان جيرمان 132 هدفا وصنع 62 في 172 مباراة.

ونال مبابي مع باريس سان جيرمان 12 لقبا، بينها 3 في الدوري الفرنسي، وصعد لنهائي دوري أبطال أوروبا موسم 2019/2020، قبل الخسارة 0/1 أمام بايرن ميونخ في المباراة النهائية.