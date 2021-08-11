ركلات الترجيح تهدي تشيلسي كأس السوبر الأوروبية على حساب فياريال

توج فريق تشيلسي الإنجليزي بكأس السوبر الأوروبية لكرة القدم، بعد فوزه على فياريال الإسباني 6/5 بركلات الترجيح، بعد نهاية الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي 1/1، في المباراة التي أقيمت على ملعب ”ويندسور بارك“ في مدينة بلفاست بإيرلندا الشمالية.
افتتح الدولي المغربي حكيم زياش نجم تشيلسي التسجيل في الدقيقة الـ27 بعد عرضية من زميله كاي هافيرتز.
هدف حكيم زياش نجم تشيلسي في شباك فياريال #تشيلسي_فياريال #السوبر_الأوروبي
— إرم سبورت (@EremSports) August 11, 2021
وعقب الهدف تعرض زياش للإصابة في كتفه الأيمن وخرج من أرضية الملعب في الدقيقة الـ42، وينتهي الشوط الأول بتقدم البلوز بهدف نظيف.
وفي الدقيقة الـ73 أعاد جيرارد مورينو الأمل لفياريال بعد أن سجل هدف التعادل، لتتجه المباراة إلى الوقت الإضافي الذي انتهى أيضًا بالتعادل الإيجابي 1/1.
ولجأ الفريقان إلى ركلات الترجيح لتحديد الفائز، لينجح تشيلسي في الفوز 6-5، ويتوج بالبطولة.
انتهت#تشيلسي يهزم #فياريال بركلات الترجيح 6/5 و يتوج بلقب #كأس_السوبر_الأوروبي #كأس_السوبر_الأوروبي #تشيلسي_فياريال #UEFASuperCup #Chelsea #Villarreal pic.twitter.com/318meWznXn
— إرم سبورت (@EremSports) August 11, 2021
وشارك تشيلسي في كأس السوبر الأوروبي بعد تتويجه بلقب دوري أبطال أوروبا عقب فوزه في نهائي المسابقة على مانشستر سيتي.
فيما شارك فياريال كبطل الدوري الأوروبي، عقب تغلبه في النهائي على مانشستر يونايتد الإنجليزي.