ركلات الترجيح تهدي تشيلسي كأس السوبر الأوروبية على حساب فياريال

توج فريق تشيلسي الإنجليزي بكأس السوبر الأوروبية لكرة القدم، بعد فوزه على فياريال الإسباني 6/5 بركلات الترجيح، بعد نهاية الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي 1/1، في المباراة التي أقيمت على ملعب ”ويندسور بارك“ في مدينة بلفاست بإيرلندا الشمالية.

افتتح الدولي المغربي حكيم زياش نجم تشيلسي التسجيل في الدقيقة الـ27 بعد عرضية من زميله كاي هافيرتز.

وعقب الهدف تعرض زياش للإصابة في كتفه الأيمن وخرج من أرضية الملعب في الدقيقة الـ42، وينتهي الشوط الأول بتقدم البلوز بهدف نظيف.

وفي الدقيقة الـ73 أعاد جيرارد مورينو الأمل لفياريال بعد أن سجل هدف التعادل، لتتجه المباراة إلى الوقت الإضافي الذي انتهى أيضًا بالتعادل الإيجابي 1/1.

ولجأ الفريقان إلى ركلات الترجيح لتحديد الفائز، لينجح تشيلسي في الفوز 6-5، ويتوج بالبطولة.

وشارك تشيلسي في كأس السوبر الأوروبي بعد تتويجه بلقب دوري أبطال أوروبا عقب فوزه في نهائي المسابقة على مانشستر سيتي.

فيما شارك فياريال كبطل الدوري الأوروبي، عقب تغلبه في النهائي على مانشستر يونايتد الإنجليزي.