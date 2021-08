بمباراة كأس الأبطال في إسرائيل.. باريس سان جيرمان يبحث عن ثأره من ليل

يصطدم فريق باريس سان جيرمان بنظيره ليل، مساء اليوم الأحد، في بطولة كأس الأبطال ”كأس السوبر الفرنسي“، حيث تقام المواجهة في إسرائيل على ملعب ”بلومفيلد“ في تل أبيب.

ويدخل سان جيرمان المباراة إثر تتويجه بلقب كأس فرنسا في الموسم الماضي 2020-2021 للمرة الـ14 في تاريخه بعد تغلبه على موناكو بثنائية نظيفة.

بينما ليل حصد لقب الدوري الفرنسي الموسم الماضي للمرة الخامسة في تاريخه والأولى منذ 10 أعوام.

ويستهدف باريس سان جيرمان بقيادة الأرجنتيني ماوريسيو بوكتينيو افتتاح الموسم الجديد بالتتويج بالبطولة.

موعد المباراة

ومن المقرر أن تنطلق المواجهة في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت مكة المكرمة، الثامنة بتوقيت القاهرة، وتنقل على بي ان سبورتس 2.

ويعد باريس سان جيرمان الأكثر تتويجا بلقب كأس السوبر الفرنسي، على مر التاريخ، برصيد 10 مرات، بينما لم يسبق لفريق ليل التتويج باللقب، إذ احتل الوصافة مرتين.

وذكر باريس سان جيرمان في حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي باللغتين الفرنسية والإنجليزية بشكل واضح أن المباراة ستقام في تل أبيب بينما اكتفى الحساب الموجه للجماهير العربية بذكر تفاصيل المباراة دون إقامتها في تل أبيب.

ثأر

ومع التدعيمات القوية التي أضافها سان جيرمان للفريق هذا الصيف بالتعاقد مع جورجينيو فينالدوم وأشرف حكيمي وسيرجيو راموس وجانلويجي دوناروما بات الفريق الباريسي جاهزا للثأر من منافسه.

🛫 From 𝐏𝐚𝐫𝐢𝐬 to 𝐓𝐞𝐥 𝐀𝐯𝐢𝐯! 🛬

وقال ماوريسيو بوكيتينيو مدرب باريس سان جيرمان :“هذه المباراة لن تكون ثأرية من ليل ولكن خسارتنا اللقب وإقصاءنا من دوري أبطال أوروبا ترك طعما مريرا. سنفعل كل شيء لتغيير ذلك، نريد الفوز بكل مسابقة، قد لا يكون جميع اللاعبين متاحين، لكن ذلك لن يكون عذرا. نحن باريس سان جيرمان، نريد الفوز. سنفعل كل شيء للفوز بهذه الكأس، لكن ليس ثأرا لأن ”ليل“ استحق لقبه. ”

What a welcome! Thank you! 🔴🔵

🏆 #TDC2021 pic.twitter.com/ipMrpfR2SA

— Paris Saint-Germain (@PSG_English) July 31, 2021