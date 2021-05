دي بروين يكشف تشخيص إصابته القوية بعد خروجه باكيا في نهائي دوري أبطال أوروبا

كشف البلجيكي كيفين دي بروين، نجم مانشستر سيتي، عن تشخيص إصابته، والتي تعرض لها، مساء السبت، في مواجهة تشيلسي بنهائي دوري أبطال أوروبا، وتسببت في استبداله خلال أحداث المباراة.

وقال دي بروين عبر حسابه على تويتر: ”للتو عدت من المستشفى، تم تشخيصي بكسر حاد في الأنف، وكسر آخر في عظمة الحجاج الأيسر (تحت العين)، أنا بخير الآن، من الواضح أننا ما زلنا نشعر بخيبة أمل بشأن مباراة الأمس لكننا سنعود“.

Hi guys just got back from the hospital. My diagnosis is Acute nose bone fracture and left orbital fracture. I feel okay now. Still disappointed about yesterday obviously but we will be back

