دي بروين يكشف تشخيص إصابته القوية بعد خروجه باكيا في نهائي دوري أبطال أوروبا

كشف البلجيكي كيفين دي بروين، نجم مانشستر سيتي، عن تشخيص إصابته، والتي تعرض لها، مساء السبت، في مواجهة تشيلسي بنهائي دوري أبطال أوروبا، وتسببت في استبداله خلال أحداث المباراة.

وقال دي بروين عبر حسابه على تويتر: ”للتو عدت من المستشفى، تم تشخيصي بكسر حاد في الأنف، وكسر آخر في عظمة الحجاج الأيسر (تحت العين)، أنا بخير الآن، من الواضح أننا ما زلنا نشعر بخيبة أمل بشأن مباراة الأمس لكننا سنعود“.

Hi guys just got back from the hospital. My diagnosis is Acute nose bone fracture and left orbital fracture. I feel okay now. Still disappointed about yesterday obviously but we will be back — Kevin De Bruyne (@DeBruyneKev) May 30, 2021

وشهدت المباراة التي خسرها سيتي بهدف نظيف، تدخل أنطونيو روديجر بقوة على كيفين دي بروين في الدقيقة الـ55، حيث سقط كلاهما على أرض الملعب.

ونهض روديجر بعد ذلك، وحصل على بطاقة صفراء.

ولكن دي بروين ظل ساقطا على أرض الملعب لبضع دقائق، ولم يتمكن من استكمال اللقاء حيث خرج في الدقيقة الـ58 وهو يبكي.

وقرر غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، استبدال كيفين دي بروين بزميله غابريل جيسوس.

دي بروين يبكي بعد خروجه مصابا في مباراة مانشستر سيتي ضد تشيلسي (فيديو) https://t.co/gdp93PX7q5 pic.twitter.com/ays2zYUAer — إرم سبورت (@EremSports) May 29, 2021

وتوج تشيلسي الإنجليزي بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الثانية في تاريخه وحرم مانشستر سيتي بقيادة بيب غوارديولا من لقبه الأول في البطولة بعد الفوز 1-صفر في نهائي إنجليزي خالص في بورتو، يوم السبت، بفضل هدف الألماني كاي هافيرتز في الشوط الأول.