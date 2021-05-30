رياضة

دي بروين يكشف تشخيص إصابته القوية بعد خروجه باكيا في نهائي دوري أبطال أوروبا
تاريخ النشر: 30 مايو 2021 10:31 GMT
تاريخ التحديث: 30 مايو 2021 11:10 GMT

دي بروين يكشف تشخيص إصابته القوية بعد خروجه باكيا في نهائي دوري أبطال أوروبا

كشف البلجيكي كيفين دي بروين، نجم مانشستر سيتي، عن تشخيص إصابته، والتي تعرض لها، مساء السبت، في مواجهة تشيلسي بنهائي دوري أبطال أوروبا، وتسببت في استبداله خلال

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المصدر: فريق التحرير - إرم نيوز

كشف البلجيكي كيفين دي بروين، نجم مانشستر سيتي، عن تشخيص إصابته، والتي تعرض لها، مساء السبت، في مواجهة تشيلسي بنهائي دوري أبطال أوروبا، وتسببت في استبداله خلال أحداث المباراة.

وقال دي بروين عبر حسابه على تويتر: ”للتو عدت من المستشفى، تم تشخيصي بكسر حاد في الأنف، وكسر آخر في عظمة الحجاج الأيسر (تحت العين)، أنا بخير الآن، من الواضح أننا ما زلنا نشعر بخيبة أمل بشأن مباراة الأمس لكننا سنعود“.

وشهدت المباراة التي خسرها سيتي بهدف نظيف، تدخل أنطونيو روديجر بقوة على كيفين دي بروين في الدقيقة الـ55، حيث سقط كلاهما على أرض الملعب.

ونهض روديجر بعد ذلك، وحصل على بطاقة صفراء.

ولكن دي بروين ظل ساقطا على أرض الملعب لبضع دقائق، ولم يتمكن من استكمال اللقاء حيث خرج في الدقيقة الـ58 وهو يبكي.

وقرر غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، استبدال كيفين دي بروين بزميله غابريل جيسوس.

وتوج تشيلسي الإنجليزي بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الثانية في تاريخه وحرم مانشستر سيتي بقيادة بيب غوارديولا من لقبه الأول في البطولة بعد الفوز 1-صفر في نهائي إنجليزي خالص في بورتو، يوم السبت، بفضل هدف الألماني كاي هافيرتز في الشوط الأول.

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