كيف دفع غوارديولا ثمن مغامرته غير المحسوبة في نهائي دوري أبطال أوروبا؟

لا يمكن أن تكون عبقرية بيب غوارديولا محل شك بعد مسيرته التدريبية المذهلة التي حقق خلالها العديد من الألقاب في إسبانيا وألمانيا وإنجلترا، لكن مغامرته أو ما يمكن أن نطلق عليه مقامرته في نهائي دوري أبطال أوروبا أمام تشيلسي كلفته الكثير.

وشعرت جماهير مانشستر سيتي بالقلق بعودة غوارديولا للبرتغال مرة أخرى، واعتماده على تشكيلة مفاجئة جعلت نجومه في وضع صعب أمام تشيلسي.

وفي لشبونة الصيف الماضي، أجرى غوارديولا عدة تغييرات على تشكيلته المعتادة في دور الثمانية أمام أولمبيك ليون الفرنسي، وجاء ذلك بنتيجة عكسية منحت ليون الفوز 3-1 ليصعد إلى قبل النهائي في مفاجأة كبيرة.

غوارديولا يثير الجدل بتقبيل ميدالية المركز الثاني https://t.co/FpnxypSQ8a pic.twitter.com/CjqyGzUMlw — إرم سبورت (@EremSports) May 29, 2021

غوارديولا لعب بالنار

وقالت صحيفة ”ميرور“ البريطانية، في تقرير لها عقب نهائي دوري الأبطال، إن غوارديولا لعب بالنار مرة أخرى في استاد دراغاو في بورتو، ما تسبب في خسارة فريقه أمام منافسه المحلي.

واعتاد مانشستر سيتي اللعب بمهاجم وهمي والاعتماد على ظهيرين يلعبان كجناحين ولاعبي وسط يسجلون الأهداف دون وجود مهاجم صريح، لكن للمرة الثانية فقط في فترته في ملعب الاتحاد، اختار غوارديولا فريقا دون أي لاعب وسط مدافع.

وضد توماس توخيل، المدير الفني لتشيلسي، الذي تفوق مرتين على غوارديولا في الدوري وكأس الاتحاد الإنجليزي في الأسابيع الستة الماضية، بدا الأمر بمثابة حماقة من المدير الفني الإسباني خاصة مع مطاردة سيتي منذ فترة طويلة لحلمه الأوروبي.

ويتمتع غوارديولا بلمسة إبداعية، ولهذا السبب كان ناجحا في كل نادٍ يولى تدريبه، إذ لم يتوان عن حث لاعبيه على تقديم كرة قدم جميلة وتتحلى بالشجاعة والهجوم.

استغلال توخيل للفرصة

وفي الوقت الذي اعتمد فيه توخيل على خط دفاعي أول في وسط الملعب مكون من المقاتل نغولو كانتي وجورجينيو أمام مدافعيه، ترك غوارديولا فرناندينيو ورودري على مقاعد البدلاء، وبدلا من ذلك اعتمد على 6 لاعبين في الوسط والهجوم دون رأس حربة صريح.

ويمكنك أن تختار ما إذا كان تصرفه شجاعة منه أم سوء تصرف جعل فريقه هشا، وهذا بلا شك منح تشيلسي دفعة لم يكن يتوقعها.

وفي الشوط الأول الرائع، استفاد توخيل بشكل كامل من التسجيل بعد تمريرة متقنة من ميسون ماونت انتهت بهدف لكاي هافيرتز بعدما راوغ الحارس البرازيلي إيدرسون.

ومنذ البداية بدا تشيلسي أكثر توازناً وفريقا لديه خطة على الرغم من أن الحافز والتاريخ كانا يناديان سيتي إلى لقبه الأوروبي الأول، لكن النادي اللندني نجح في التتويج بلقبه الثاني لدوري الأبطال بعد 2012.

ولفترات طويلة، كان سيتي بعيدا عن نسقه وزخمه المعهود وكان نسخة مختلفة عن الفريق الذي توج قبل أسابيع بلقبه الثالث للدوري الإنجليزي الممتاز في أربعة مواسم.

دي بروين يبكي بعد خروجه مصابا في مباراة مانشستر سيتي ضد تشيلسي (فيديو) https://t.co/gdp93PX7q5 pic.twitter.com/ays2zYUAer — إرم سبورت (@EremSports) May 29, 2021

إصابة دي بروين

وما زاد الطين بلة خسارة النجم كيفين دي بروين للإصابة بعد التحام قوي مع أنطونيو رودريغر تسبب في خروج لاعب الوسط البلجيكي من الملعب باكيا في الدقيقة 59.

وشارك فرناندينيو وسيرجيو أغويرو في النهاية، لكن تشيلسي كان من الممكن أن يعزز تقدمه بسهولة بعد هجمة خطيرة من وضع انفراد للأمريكي كريستيان بوليسيتش.

متعة مفقودة

وما افتقدته الجماهير حقا في هذه المباراة، هو صراع ملحمي رائع في نهائي دوري أبطال أوروبا بين اثنين من أفضل اللاعبين في الدوري الإنجليزي الممتاز في حضور جماهير الفريقين، ما كان سيجعلها ليلة لا تنسى.

وشهدت المباراة عودة الجماهير العاشقة لكرة القدم بعد شهور من الصمت أو الضجيج المزيف في المدرجات، بينما أثبتت المباراة أن بريق كأس دوري الأبطال الأيقوني، الذي رفعه بعض عمالقة كرة القدم العالمية، لا يخفت أبدا.

ومن العبث إذن أن كلا من تشيلسي وسيتي كانا مستعدين للتخلي عن تجربة هذه الليالي العظيمة من أجل الانضمام إلى دوري السوبر الأوروبي، لأنه في مثل هذه الليالي تصنع الأحلام أو تتحطم، حيث يكون البحث عن المجد على أشده.

وبالنسبة لفريق سيتي الذي يسعى لكتابة أكبر فصل في تاريخ بدأ في التطور فقط في العقد الماضي أو نحو ذلك، فقد تأجل الحلم بعد عودة جماهيره من شمال البرتغال محملة بالهزيمة.

لكن للأسف سيتعين عليهم تأجيل الاحتفال بلقب دوري أبطال أوروبا إلى العام المقبل أو ربما أعوام قادمة.