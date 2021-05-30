الصحف الرياضية: "أوروبا زرقاء".. و"ميسي يملك الكلمة".. و"دوناروما عرض مكتوب ليوفنتوس"

شكل فوز تشيلسي بلقب دوري أبطال أوروبا على حساب مانشستر سيتي في النهائي، وأخبار سوق الانتقالات، العناوين الأبرز للصحف الرياضية العالمية الصادرة صباح اليوم الأحد.

كما اهتمت الصحف بالمرشحين لخلافة زيدان في ريال مدريد، وحارس أتلتيكو مدريد السلوفيني يان أوبلاك، ونهائي دوري السوبر الأوروبي لكرة السلة، ونهائي كأس ملكة إسبانيا لكرة القدم للسيدات.

ونستعرض معكم أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية:

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على حوارها مع يان أوبلاك، حارس أتلتيكو مدريد، وسر الفوز بلقب الدوري الإسباني، وكتبت: ”أوبلاك: المفتاح هو كلمة الفريق“.

كما تحدثت عن فوز تشيلسي بلقب دوري أبطال أوروبا على حساب مانشستر سيتي ومدربه بيب غوارديولا، وكتبت: ”تشيلسي مر لبيب غوارديولا“.

الصحيفة اهتمت بنهائي دوري السوبر الأوروبي لكرة السلة، وكتبت: ”برشلونة يبحث عن لقبه الثالث“.

سبورت

ركزت الصحيفة على فوز تشيلسي بلقب دوري أبطال أوروبا على حساب مانشستر سيتي في النهائي، وكتبت: ”غوارديولا يغادر دون لقب دوري أبطال أوروبا“، و“يقاوم“.

كما تحدثت عن نهائي دوري السوبر الأوروبي في كرة السلة بين برشلونة وأنادولو التركي، وكتبت: ”من أجل التتويج ملكا على أوروبا“.

الصحيفة اهتمت بالمهاجم الهولندي ممفيس ديباي المطلوب في برشلونة، وكتبت: ”ممفيس ديباي أفضل أرقاما من نيمار“.

كما اهتمت بنهائي كأس ملكة إسبانيا لكرة القدم للسيدات بين برشلونة وليفانتي، وكتبت: ”برشلونة يبحث عن الثلاثية“.

موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على فوز تشيلسي بلقب دوري ابطال أوروبا بعد فوزه في النهائي على مانشستر سيتي 1-0 وكتبت: ”تشيلسي الملك“.

كما تحدثت عن نهائي دوري السوبر الأوروبي لكرة السلة بين برشلونة وأنادولو، وكتبت: ”إليها“.

الصحيفة اهتمت بتعاقدات برشلونة المحتملة وهي إيريك غارسيا وإيمرسون، وكتبت: ”على استعداد للمجيء“.

آس

ركزت الصحيفة على فوز تشيلسي بلقب دوري أبطال أوروبا على حساب مانشستر سيتي، وكتبت: ”من جلاد لبطل“.

كما تحدثت عن مدرب ريال مدريد القادم بين المرشحين كونتي وبوكيتينو، وكتبت: ”حياة مرتبطة“.

الصحيفة اهتمت بنهائي دوري السوبر الأوروبي لكرة السلة، وكتبت: ”الفرصة الكبيرة لبرشلونة“، وأيضا عن نهائي كأس ملكة إسبانيا لكرة القدم للسيدات بين برشلونة وليفانتي، كتبت: ”برشلونة يبحث عن ثلاثية تاريخية“.

كما اهتمت الصحيفة بالنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، وكتبت: ”ميسي يملك الكلمة“.

الصحافة البريطانية

ذا صن

ركزت الصحيفة على فوز تشيلسي بلقب دوري أبطال أوروبا بعد فوزه في النهائي على مانشستر سيتي بهدف للألماني كاي هافيرتز، وكتبت: ”هافيرتز يمنح توخيل وتشيلسي المجد في دوري أبطال أوروبا“.

كما اهتمت بالدولي الإنجليزي ماركوس راشفورد المهدد بالغياب عن أمم أوروبا للإصابة وكتبت: ”راشفورد: الخوف الشديد“.

الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على فوز تشيلسي بلقب دوري أبطال أوروبا إثر فوزه في النهائي على مانشستر سيتي 1-0، وكتبت: ”أبطال أوروبا“.

الصحف الإيطالية

كورييري ديللو سبورت

ركزت الصحيفة على فوز تشيلسي بلقب دوري أبطال أوروبا على حساب مانشستر سيتي ومدربه بيب غوارديولا، وكتبت: ”غوارديولا الليلة الأكثر مرارة“.

الصحيفة اهتمت بيوفنتوس ومدربه الجديد أليغري وإمكانية التعاقد مع الحارس دوناروما، وكتبت: ”دوناروما عرض مكتوب ليوفنتوس“.

توتو سبورت

ركزت الصحيفة على تتويج تشيلسي بلقب دوري أبطال أوروبا على حساب مانشستر سيتي، وكتبت: ”أوروبا زرقاء“.

كما تحدثت عن يوفنتوس وملفات الحارس جانلويجي دوناروما والفرنسي بول بوغبا، وكتبت: ”دوناروما وبوغبا: قمة بين نيدفيد ورايولا“.

الصحيفة اهتمت بإنتر ميلان، وكتبت: ”إنتر ميلان: ماروتا يبحث عن 120 مليون يورو“.