توخيل يحقق أرقاما رائعة بعد قيادته تشيلسي للتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا

ساهم توماس توخيل، المدير الفني لتشيلسي، في تحقيق رقم فريد من نوعه بعدما أصبح ثالث مدير فني ألماني يتوج بلقب دوري أبطال أوروبا للعام الثالث على التوالي مع فريق مختلف.

وقاد توخيل تشيلسي الإنجليزي للفوز 1-صفر على مانشستر سيتي في نهائي دوري الأبطال في استاد دراغاو في مدينة بورتو البرتغالية، ليصبح ثالث مدير فني ألماني بعد يورغن كلوب، المدير الفني لليفربول، وهانز فليك، المدير الفني السابق لبايرن ميونخ، يتوج بلقب دوري أبطال للعام الثالث على التوالي وذلك لأول مرة منذ 1980-1982.

وقالت إحصائيات OPTA، إن توخيل بات ثاني مدير فني يحقق ثلاثة انتصارات متتالية في كافة المسابقات على بيب غوارديولا المدير الفني لسيتي بعد مواطنه كلوب الذي فعل ذلك مع ليفربول في 2018.

1 – Pep Guardiola has lost his first cup final as Manchester City manager, with this loss only the second major cup final defeat of his managerial career (after the Copa del Rey in 2010-11). Unfamiliar. #UCLFinal pic.twitter.com/QFmbyoCtRi

وكانت هذه الخسارة الأولى لغوارديولا في نهائي كبير مع مانشستر سيتي، لكنها الثانية له في مسيرته بعد خسارة كأس ملك إسبانيا مع برشلونة موسم 2010-2011.

3 – With Jürgen Klopp, Hansi Flick and Thomas Tuchel all doing so, this is the first time the European Cup/Champions League has been won in three consecutive years by three different managers of the same nationality since 1980-82 (Clough, Paisley, Barton). Class. #UCLFinal

— OptaJoe (@OptaJoe) May 29, 2021