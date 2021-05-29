غوارديولا يثير الجدل بتقبيل ميدالية المركز الثاني‎

أثار الإسباني بيب غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي الجدل بتقبيله ميدالية المركز الثاني، بعد خسارة فريقه أمام تشيلسي، يوم السبت، في اللقاء الذي جمع الفريقين، في نهائي دوري أبطال أوروبا.

وظهر غوارديولا وهو يقبل الميدالية بعد تسلمها، رغم الحزن الذي بدا واضحا على لاعبيه والتأثر الشديد بالخسارة.

حزن واضح على لاعبي #مانشستر_سيتي لحظة استلام ميداليات المركز الثاني #UCLfinal pic.twitter.com/qkKfx1osQ1 — إرم سبورت (@EremSports) May 29, 2021

وتوج تشيلسي الإنجليزي بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الثانية في تاريخه وحرم مانشستر سيتي من لقبه الأول في البطولة بعد الفوز 1-صفر في نهائي إنجليزي خالص في بورتو اليوم السبت بفضل هدف الألماني كاي هافيرتز في الشوط الأول.

وكان سيتي بطل إنجلترا هو المرشح للقب لكنه قدم أداء متواضعا في بورتو في مباراته النهائية الأولى في دوري الأبطال.

ونال الألماني توماس توخيل مدرب تشيلسي اللقب بعد خسارته في نهائي العام الماضي أمام بايرن ميونخ.