رياضة

غوارديولا يثير الجدل بتقبيل ميدالية المركز الثاني‎
تاريخ النشر: 29 مايو 2021 22:05 GMT
تاريخ التحديث: 29 مايو 2021 22:55 GMT

غوارديولا يثير الجدل بتقبيل ميدالية المركز الثاني‎

أثار الإسباني بيب غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي الجدل بتقبيله ميدالية المركز الثاني، بعد خسارة فريقه أمام تشيلسي، يوم السبت، في اللقاء الذي جمع الفريقين، في

+A -A
المصدر: فريق التحرير - إرم نيوز

أثار الإسباني بيب غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي الجدل بتقبيله ميدالية المركز الثاني، بعد خسارة فريقه أمام تشيلسي، يوم السبت، في اللقاء الذي جمع الفريقين، في نهائي دوري أبطال أوروبا.

وظهر غوارديولا وهو يقبل الميدالية بعد تسلمها، رغم الحزن الذي بدا واضحا على لاعبيه والتأثر الشديد بالخسارة.

وتوج تشيلسي الإنجليزي بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الثانية في تاريخه وحرم مانشستر سيتي من لقبه الأول في البطولة بعد الفوز 1-صفر في نهائي إنجليزي خالص في بورتو اليوم السبت بفضل هدف الألماني كاي هافيرتز في الشوط الأول.

وكان سيتي بطل إنجلترا هو المرشح للقب لكنه قدم أداء متواضعا في بورتو في مباراته النهائية الأولى في دوري الأبطال.

ونال الألماني توماس توخيل مدرب تشيلسي اللقب بعد خسارته في نهائي العام الماضي أمام بايرن ميونخ.

حمل تطبيق إرم نيوز على هاتفك
App Store Google Play