أغويرو يدخل في نوبة بكاء بعد خسارة نهائي دوري أبطال أوروبا (فيديو)

دخل الأرجنتيني سيرغيو أغويرو، نجم مانشستر سيتي، في نوبة بكاء شديدة بعد خسارته نهائي دوري أبطال أوروبا أمام تشيلسي، بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء السبت، على ملعب ”الدراغاو“ بالبرتغال.

وتعد هذه المباراة الأخيرة لأغويرو مع مانشستر سيتي، إذ أعلن رسميا رحيله عن فريقه واقترابه بقوة من الانتقال إلى برشلونة في الميركاتو المقبل.

وسجل أغويرو 257 هدفا في 384 مباراة على مدار 10 سنوات، ليصبح الهداف التاريخي لمانشستر سيتي، وفاز معه بأربعة ألقاب للدوري الممتاز، وبلقب لكأس الاتحاد، وخمسة ألقاب لكأس الرابطة، وسيغادر النادي عندما ينتهي عقده في نهاية الموسم الحالي.

A terrible ending for a Premier League legend. Thanks for everything, Sergio Aguero 🙌#UCLfinal pic.twitter.com/Y7QuCnvzQE — Football on BT Sport (@btsportfootball) May 29, 2021

وتوج تشيلسي بلقب دوري أبطال أوروبا بعد فوزه 1-0 على منافسه المحلي مانشستر سيتي اليوم السبت، بفضل هدف الألماني كاي هافيرتز في الشوط الأول.

واستلم اللاعب الألماني الشاب، القادم في صفقة قياسية لتشيلسي هذا الموسم، تمريرة ميسون ماونت وانطلق في مواجهة الحارس إيدرسون ليهز الشباك في الدقيقة 42.

ولم يستطع فريق المدرب بيب غوارديولا اللعب بأسلوبه المعتاد، وفشل في الرد على نهج تشيلسي المنظم الذي حقق لقبه الثاني في البطولة.

وتفوق توماس توخيل مدرب تشيلسي في المعركة الخططية أمام غوارديولا، وكان فريقه يستطيع حسم الفوز بأكثر من هدف لو لم يهدر تيمو فيرنر فرصتين مؤكدتين.