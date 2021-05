أغويرو يدخل في نوبة بكاء بعد خسارة نهائي دوري أبطال أوروبا (فيديو)

دخل الأرجنتيني سيرغيو أغويرو، نجم مانشستر سيتي، في نوبة بكاء شديدة بعد خسارته نهائي دوري أبطال أوروبا أمام تشيلسي، بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء السبت، على ملعب ”الدراغاو“ بالبرتغال.

وتعد هذه المباراة الأخيرة لأغويرو مع مانشستر سيتي، إذ أعلن رسميا رحيله عن فريقه واقترابه بقوة من الانتقال إلى برشلونة في الميركاتو المقبل.

وسجل أغويرو 257 هدفا في 384 مباراة على مدار 10 سنوات، ليصبح الهداف التاريخي لمانشستر سيتي، وفاز معه بأربعة ألقاب للدوري الممتاز، وبلقب لكأس الاتحاد، وخمسة ألقاب لكأس الرابطة، وسيغادر النادي عندما ينتهي عقده في نهاية الموسم الحالي.

A terrible ending for a Premier League legend.

Thanks for everything, Sergio Aguero 🙌#UCLfinal pic.twitter.com/Y7QuCnvzQE

