تشيلسي يهزم مانشستر سيتي ويتوج بطلا لدوري أبطال أوروبا (فيديو)

توج تشيلسي بطلا لدوري أبطال أوروبا، للمرة الثانية في تاريخه، بعد فوزه على مانشستر سيتي بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء السبت، على ملعب ”الدراغاو“ في البرتغال.

سجل هدف تشيلسي الوحيد كاي هافيرتز في الدقيقة 43، إثر تلقيه تمريرة بينية متقنة من زميله مايسون مونت، ليراوغ الحارس البرازيلي إيدرسون، ويسدد في الشباك الخالية.

واقتنص تشيلسي البطولة للمرة الثانية في تاريخه، بعدما اعتلى عرش أوروبا في 2012، إثر التغلب على بايرن ميونخ الألماني على ملعبه بركلات الترجيح.

وكان مانشستر سيتي تأهل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا لهذا الموسم بعد فوزه على باريس سان جيرمان بنتيجة 4-1، بينما تأهل تشيلسي على حساب ريال مدريد بعد الفوز بنتيجة 3-1.

Munich 2012 ✔️

Porto 2021 ✔️

Chelsea win the Champions League for the second time in their history! 🏆🏆

IT'S TIME TO CELEBRATE! 🎉#UCLfinal pic.twitter.com/Rh56Iq2auu

— Football on BT Sport (@btsportfootball) May 29, 2021