دي بروين يبكي بعد خروجه مصابا في مباراة مانشستر سيتي ضد تشيلسي (فيديو)

خرج كيفين دي بروين وهو يبكي بعد إصابته في مباراة فريقه مانشستر سيتي ضد تشيلسي، في المواجهة التي تجمع الفريقين، مساء السبت، في نهائي دوري أبطال أوروبا، على ملعب ”الدراغاو“ في البرتغال.

ومع الدقيقة 58 اصطدم دي بروين بمدافع تشيلسي بقوة ليسقط على الأرض، وظهرت عليه قوة الاصطدام بعد وقوفه، إذ ظهرت عينه اليمنى متورمة، وقام غوارديولا، مدرب السيتي، بمواساته بعد بكائه خلال استبداله.

ويتقدم تشيلسي بهدف أول عن طريق كاي هافيرتز مع الدقيقة 43، والذي سجله إثر تلقيه تمريرة بينية متقنة من زميله مايسون مونت، ليراوغ الحارس البرازيلي إيدرسون، ويسدد في الشباك الخالية.

وتُعد تلك هي المرة الأولى التي يتأهل فيها مانشستر سيتي إلى نهائي دوري أبطال أوروبا.

أما تشيلسي فيسعى إلى التتويج بالبطولة للمرة الثانية في تاريخه، بعدما اعتلى عرش أوروبا في 2012.

وتأهل مانشستر سيتي إلى نهائي دوري أبطال أوروبا لهذا الموسم بعد فوزه على باريس سان جيرمان بنتيجة 4-1، بينما تأهل تشيلسي على حساب ريال مدريد بعد الفوز بنتيجة 3-1.