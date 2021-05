كاي هافيرتز يحقق رقما رائعا بهدفه في مباراة تشيلسي ومانشستر سيتي

حقق الألماني كاي هافيرتز رقما رائعا بهدفه الذي أحرزه لفريقه تشيلسي في شباك مانشستر سيتي، في المباراة التي تجمع الفريقين، مساء السبت، في نهائي دوري أبطال أوروبا، على ملعب ”الدراغاو“ في البرتغال.

سجل هافيرتز الهدف مع الدقيقة 43، إثر تلقيه تمريرة بينية متقنة من زميله مايسون مونت، ليراوغ الحارس البرازيلي إيدرسون، ويسدد في الشباك الخالية.

ويعد هذا هو الهدف الأول الذي يحرزه هافيرتز في مسابقة دوري أبطال أوروبا، وهو الذي انتقل صيف العام الماضي إلى تشيلسي قادما من باير ليفركوزن.

ووفقا لما ذكرته شبكة ”أوبتا“ للإحصائيات، فإن هافيرتز (21 عاما و352 يوما) بات أصغر لاعب ألماني يسجل هدفا في مباراة نهائية لمسابقة دوري الأبطال، منذ نهائي العام 1997، عندما سجل لارس ريكن (20 عاما و322 يوما) هدفا لدورتموند في شباك يوفنتوس.

21y 352d – Kai Havertz is the youngest German player to score in a UEFA Champions League final since Borussia Dortmund's Lars Ricken in 1997 (20y 322d v Juventus). Dreamland. #UCLFinal https://t.co/6U0qunHSMM

— OptaJoe (@OptaJoe) May 29, 2021