توخيل يتحدث عن معاناته.. من الاعتزال مبكرا والعمل نادلا وصولا بتشيلسي إلى نهائي دوري أبطال أوروبا

حرص توماس توخيل، المدير الفني لنادي تشيلسي، على إلقاء الضوء على معاناته مع عالم كرة القدم ومسيرته المتواضعة كلاعب قبل أن يعتزل مبكرا في سن الـ25، والعمل كنادل في حانة.

وأجرى توخيل حوارا مع صحيفة ”ميرور“، والتي شبهته بالنجم الأمريكي توم كروز في فيلم ”كوكتيل“ والذي عرض عام 1988، ويحكي عن خروج البطل من الجيش والبحث عن وظيفة بمجال التسويق، وفي رحلته بدأ العمل نادلا بشكل مبدئي.

وضحك توخيل عندما سُئل عما إذا كان مثل النجم الأمريكي في ”كوكتيل“، قائلا: ”ربما ليس مثل توم كروز، لكنني شعرت مثله في الفيلم خلال رحلتي للبحث عن النجاح“.

واعتزل توخيل عالم كرة القدم بسبب إصابة خطيرة في الركبة في سن الـ25، وحاول أن يجد نفسه بعيدًا عن كرة القدم فقرر دراسة إدارة الأعمال في الجامعة والعمل كنادل في إحدى الحانات.

Looks like Thomas Tuchel is having the time of his life in Porto 😂 pic.twitter.com/ExAUX9Cm9M — ESPN UK (@ESPNUK) May 28, 2021

وقال توخيل في حواره: ”كان عليّ أن أشق طريقي عندما بدأت هناك، بدأت بهذه الصينية الضخمة لحمل الأكواب والكؤوس، وتعلم كيفية حملها فوق رأسي عندما كانت ممتلئة، أولا وقبل كل شيء كنت جامعًا للأكواب، وبعد عامين أو عامين ونصف العام، كنت خلف البار كأحد السقاة للزبائن“.

وأضاف: ”لم يكن لدي وثيقة تأمين جيدة لإصابتي، لذا فإن الأموال التي ادخرتها حتى تلك اللحظة لم تكن أموالا طائلة وأنفقتها كلها على إعادة تأهيلي لأنني حاولت العودة لأكثر من نصف عام“.

وتابع: ”لقد كانت حياة مختلفة تمامًا، كنت بحاجة إلى المال مثل أي طالب، لكنها كانت حياة جيدة لأنها علمتني درسًا قيمًا وتركت ثقتي بنفسي تنمو بطريقة إيجابية للغاية“.

يذكر أن توخيل حصل على وظيفته الأولى كمدرب للشباب في نادي شتوتغارت وهو في الـ27 من عمره، وثم فترة تدريبية في ماينز ثم اتبع خطى يورغن كلوب بالذهاب إلى بروسيا دورتموند، حيث أسس نفسه بالفعل قبل الانتقال إلى باريس سان جيرمان.

وفاز توخيل بلقبين للدوري الفرنسي مع باريس سان جيرمان من بينها رباعية محلية في موسمه الثاني وقادهم لبلوغ نهائي دوري الأبطال لأول مرة في تاريخهم قبل أن يتولى مهمة تدريب تشيلسي بعد إقالة فرانك لامبارد في يناير، ليصل بفريقه لنهائي دوري أبطال أوروبا ليصطدم بنظيره مانشستر سيتي.