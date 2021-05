توخيل يتحدث عن معاناته.. من الاعتزال مبكرا والعمل نادلا وصولا بتشيلسي إلى نهائي دوري أبطال أوروبا

حرص توماس توخيل، المدير الفني لنادي تشيلسي، على إلقاء الضوء على معاناته مع عالم كرة القدم ومسيرته المتواضعة كلاعب قبل أن يعتزل مبكرا في سن الـ25، والعمل كنادل في حانة.

وأجرى توخيل حوارا مع صحيفة ”ميرور“، والتي شبهته بالنجم الأمريكي توم كروز في فيلم ”كوكتيل“ والذي عرض عام 1988، ويحكي عن خروج البطل من الجيش والبحث عن وظيفة بمجال التسويق، وفي رحلته بدأ العمل نادلا بشكل مبدئي.

وضحك توخيل عندما سُئل عما إذا كان مثل النجم الأمريكي في ”كوكتيل“، قائلا: ”ربما ليس مثل توم كروز، لكنني شعرت مثله في الفيلم خلال رحلتي للبحث عن النجاح“.

واعتزل توخيل عالم كرة القدم بسبب إصابة خطيرة في الركبة في سن الـ25، وحاول أن يجد نفسه بعيدًا عن كرة القدم فقرر دراسة إدارة الأعمال في الجامعة والعمل كنادل في إحدى الحانات.

Looks like Thomas Tuchel is having the time of his life in Porto 😂 pic.twitter.com/ExAUX9Cm9M

— ESPN UK (@ESPNUK) May 28, 2021