6 دقائق صعبة قبل 22 عاما غيرت تاريخ مانشستر سيتي

يخوض مانشستر سيتي أول نهائي له في دوري أبطال أوروبا أمام تشيلسي في وقت لاحق اليوم السبت، حيث يسعى فريق المدير الفني الإسباني بيب غوارديولا للفوز باللقب الذي استعصى عليه مع سيتي، لكن كان من الممكن أن يكون الأمر مختلفًا تمامًا لو لم تكن 6 دقائق هي التي غيرت حظوظ النادي إلى الأبد.

وتأتي المباراة النهائية بعد 10 سنوات من فوز مانشستر سيتي بأول ألقابه بقيادة الشيخ منصور بن زايد عندما أنهى فوز النادي بكأس الاتحاد الإنجليزي عام 2011 غيابا استمر 35 عاما عن الألقاب.

وكان الفوز على ملعب ويمبلي نقطة انطلاق للنجاح وحصد المزيد في الألقاب التي امتدت الآن إلى 5 ألقاب في الدوري الإنجليزي الممتاز و6 كؤوس لرابطة المحترفين وكأس الاتحاد الإنجليزي مرة أخرى على مدى العقد الماضي.

لكنها كانت مباراة نهائية أخرى يمكن القول إنها كان لها تأثير أكبر على مستقبل مانشستر سيتي، إذ إنه في مايو/آيار 1999، بعد فوز جاره مانشستر يونايتد بدوري أبطال أوروبا لإكمال ثلاثية تاريخية بقيادة السير أليكس فيرغسون، واجه مانشستر سيتي جيلينغهام في نهائي ملحق الترقي من دوري الدرجة الثالثة.

كانت مباراة من شأنها أن تتوج موسم مانشستر سيتي أو تنهيه، لكن مع استمرار المباراة دون أهداف في الدقائق التسع الأخيرة، قبل أن يسجل كارل أسابا هدف التقدم لجيلينغهام ويزداد الأمر صعوبة على مانشستر سيتي عندما ضاعف روبرت تايلور التقدم قبل 3 دقائق فقط من النهاية.

وانهار موسم مانشستر سيتي بأكمله في غضون دقائق، بعد النصف الأول الفظيع من موسمه الوحيد في الدرجة الثالثة، حيث خسروا أمام أندية من عينة لينكولن ويورك سيتي وويكومب واندرارز، لكنهم فازوا في 10 من آخر 14 مباراة ليضمنوا مكانهم في ملحق الترقي في استاد ويمبلي.

لكن الطريقة التي استسلم بها الفريق قرب نهاية المباراة وعقب التأخر في النتيجة، دفعت الكثير من جماهير سيتي لشق طريقها إلى خارج استاد ويمبلي.

وكان مانشستر سيتي يسير نحو الهزيمة، وموسم آخر في الدرجة الثالثة، لكن بعد ذلك، حدث شيء سيظل طويلا في ذاكرة جماهير مانشستر سيتي، تمامًا مثل الذي فعله أولي غونار سولشاير بهدف الفوز في مرمى بايرن ميونخ في نهائي دوري أبطال أوروبا في ملعب نو كامب لمشجعي يونايتد عام 1999.

نقطة التحول

إذ سجل كيفن هورلوك هدف تقليص الفارق في الدقيقة 90، وبدأ العديد من مشجعي مانشستر سيتي الذين استعدوا للمغادرة بالعودة إلى مقاعدهم.

وهذا لن يكون كافيًا، لكن في الدقيقة السادسة من الوقت الإضافي أحرز بول ديكوف هدف التعادل 2/2، ليفرض وقتا إضافيا متوترا دون أهداف أخرى، قبل أن يجعل نيكي ويفر حارس مانشستر سيتي نفسه بطلا عندما تصدى للركلة الأولى لجيلينغهام في ركلات الترجيح، بعد أن وضع هورلوك مانشستر سيتي في المقدمة.

كان هناك المزيد من الدراما القادمة، حيث أهدر ديكوف ركلة جزاء قبل أن يفعل أدريان بينوك لاعب جيلينغهام الشيء نفسه.

لكن لاعب مانشستر يونايتد السابق تيري كوك وزميله ريتشارد إدجيل سجلا من ركلتيهما ليضمن مانشستر سيتي الصعود للدرجة الثانية، ثم صعد للدوري الممتاز في الموسم التالي، لكن كان لا يزال أمامه الكثير من الصعوبات، حيث تعرض للهبوط مرة أخرى قبل أن يعود مرة أخرى إلى دوري الأضواء.

ولكن بعد ما يزيد قليلا عن أربع سنوات بعد هذا النجاح في الملحق، أصبح لديهم ملعب جديد فيما يُعرف الآن باسم استاد الاتحاد. وبعد إعادة ترسيخ أنفسهم في نهاية المطاف في الدوري الممتاز، أصبحوا أكثر جاذبية للمستثمرين، حيث اشترى ثاكسين شيناواترا النادي قبل بيعه في النهاية إلى الشيخ منصور بن زايد في عام 2008.

تاريخ صعب

وما زال العديد من المرتبطين بمانشستر سيتي ينظرون إلى الوراء في 30 مايو/آيار 1999 باعتباره اليوم الذي جعل كل هذا النجاح ممكنًا.

قبل عامين، في الذكرى العشرين لهذا الانتصار في الملحق وبعد التفوق على ليفربول والفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز بفارق نقطة واحدة، تذكر ويفر هدف التعادل الحاسم لديكوف.

وقال لصحيفة ”مانشيستر إيفيننغ نيوز“: ”إنه أمر غريب، لكن ربما قبل 8 سنوات لم يكن هذا الهدف مهمًا. ستظل الجماهير تتحدث عن ذلك، لكنني أعتقد أن النجاح الذي حققه النادي الآن يضخم ما حدث في ذلك الوقت إنه يجعله أكثر أهمية وأكثر حنينًا إلى الماضي“.

وتابع: ”يسيطر النادي على كرة القدم في هذه اللحظة ومع كرة القدم التي يلعبونها، يجعل الأمر أكثر شهرة ولطفًا بالنسبة للجماهير أن يعتقدوا أننا كنا هناك في هذا المستوى قبل 20 عامًا، وبعد 20 عامًا فزنا بالدوري الممتاز وحطمنا كل شيء“.

وبعد عامين من هذه التصريحات، يحظى مانشستر سيتي بفرصة أن يصبح بطلا لأوروبا وإذا نجح في ذلك، فسيكتسب ذلك اليوم في ويمبلي قبل 22 عامًا أهمية أكبر.

