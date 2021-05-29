الموعد والقنوات الناقلة وتشكيلة مباراة مانشستر سيتي ضد تشيلسي في نهائي دوري أبطال أوروبا

تتجه الأنظار، مساء اليوم السبت، إلى ملعب دراغاو بمدينة بورتو البرتغالية لمتابعة اللقاء المرتقب بين عملاقي الكرة الإنجليزية مانشستر سيتي، وتشيلسي، في نهائي دوري أبطال أوروبا.

وتستعرض شبكة ”إرم نيوز“ في التقرير التالي أبرز ملامح مباراة مانشستر سيتي، وتشيلسي، في نهائي دوري الأبطال.

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة الساعة 22:00 بتوقيت السعودية.

وتنقل المباراة عبر قناة ”بي إن سبورتس بريميوم 1“ بصوت المعلق عصام الشوالي.

توقعك للفائز بدوري أبطال أوروبا؟ — إرم سبورت (@EremSports) May 29, 2021

مشوار الفريقين

تأهل مانشستر سيتي إلى النهائي بعد مشوار طويل ومميز، واحتل صدارة ترتيب المجموعة الثالثة بعد الفوز على بورتو البرتغالي بنتيجة 3/1 والتعادل في البرتغال دون أهداف والفوز على مارسيليا الفرنسي ذهابا وإيابا بنتيجة 3/0 والفوز على أولمبياكوس اليوناني ذهابًا بنتيجة 3/0 وإيابًا بنتيجة 1/0.

وصعد مانشستر سيتي إلى ربع النهائي بعد تجاوز بروسيا مونشنغلادباخ الألماني ذهابًا وإيابًا بنتيجة 2/0 في دور الـ16 والفوز ذهابا وإيابًا بنتيجة 2/1 في دور الـ8 ثم إقصاء باريس سان جيرمان الفرنسي في نصف النهائي بالفوز بنتيجة 2/1 ذهابًا و2/0 إيابًا.

وقطع تشيلسي أيضًا مسيرة متميزة بعد صدارة المجموعة الخامسة بالفوز على إشبيلية الإسباني بنتيجة 4/0 في إسبانيا والتعادل دون أهداف في إنجلترا والفوز على كراسنودار الروسي بنتيجة 4/0 في روسيا والتعادل 1/1 في إنجلترا والفوز على رين الفرنسي بنتيجة 3/0 في إنجلترا و2/1 في فرنسا.

وتخطى تشيلسي عقبة أتلتيكو مدريد الإسباني في ثمن النهائي بنتيجة 1/0 و2/0 ثم صعد على حساب بورتو البرتغالي في ربع النهائي بالفوز على ملعب الليلة بنتيجة 2/0، والخسارة في إنجلترا بنتيجة 1/0 ثم أطاح بمنافسه ريال مدريد الإسباني في نصف النهائي بعد التعادل في إسبانيا بنتيجة 1/1، والفوز بنتيجة 2/0 في إنجلترا.

ماذا يقول التاريخ؟

صعد مانشستر سيتي لأول مرة إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، بينما تأهل تشيلسي للمرة الثالثة بعد التتويج بنسخة 2012، وخسارة نسخة 2008.

ويتقابل الفريقان للمرة الرابعة هذا الموسم بعد أن فاز مانشستر سيتي في لقاء الجولة الـ17 للدوري الإنجليزي بنتيجة 3/1 على ملعب ستامفورد بريدج، بينما تغلب تشيلسي على حساب مانشستر سيتي بالجولة الـ35 للدوري بنتيجة 2/1 كما فاز تشيلسي بنتيجة 1/0 في نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

وستكون المواجهة إنجليزية خالصة في نهائي دوري الأبطال للمرة الثالثة بعد نسخة 2008 بين مانشستر يونايتد وتشيلسي والتي فاز بها مانشستر بنتيجة 6/5 بركلات الترجيح بعد التعادل بهدف لكل منهما، وأيضًا نسخة 2019 بين ليفربول وتوتنهام، وفاز بها الريدز بنتيجة 2/0.

وفاز بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي بلقب دوري أبطال أوروبا مرتين عامي 2009 و2011 مع برشلونة الإسباني، بينما لم يفز توماس توخيل باللقب القاري، وخسر النهائي في الموسم الماضي مع باريس سان جيرمان الفرنسي.

كيف يفكر غوارديولا؟

يدخل مانشستر سيتي المباراة باحثًا عن التتويج باللقب الأوروبي لأول مرة، خاصة أن الفريق خاض موسمًا رائعًا، واستعاد لقب الدوري الإنجليزي، وحسم لقب كأس الرابطة.

وتحدث المدرب بيب غوارديولا بواقعية عن المباراة خلال المؤتمر الصحفي التقديمي للمواجهة، مؤكدًا أن تشيلسي منافس صعب، وسيلعب للانتصار والتتويج باللقب مثل فريقه.

وأشار إلى أنه يعلم جيدًا الطريقة التي سيلعب بها في مباراة تشيلسي، مؤكدًا أن مثل هذه اللقاءات يغلفها طابع القلق والتوتر، ولكن في النهاية المباراة ستكون صعبة وقوية.

ويلعب مانشستر سيتي بطريقة 4/3/3 بفلسفة غوارديولا المعتادة والقائمة على الاستحواذ، ويعتمد السيتي على تشكيلته التي تضم حارس المرمى إديرسون مورايس، وأمامه رباعي خط الدفاع: جون ستونز،ن وروبن دياز، وكايل ووكر، وأولكساندر زينتشينكو.

ويقود خط الوسط رودريغو، وبجواره إلكاي غوندوغان، أو فرناندينهو، وكيفين دي بروين، مع ثلاثي الهجوم: رياض محرز، وبرناردو سيلفا، أو رحيم سترلينغ، وفيل فودين.

ماذا يدور في عقل توخيل؟

يسعى تشيلسي إلى تحقيق اللقب الأوروبي للمرة الثانية في تاريخه بعد نسخة 2012، وحسم البطولة على حساب مانشستر سيتي.

ورفض المدرب توماس توخيل الحديث في المؤتمر الصحفي عن نغمة الصراع التكتيكي بينه وبين غوارديولا، مؤكدًا أن المباراة لن تكون مواجهة تنس بينهما بل لعبة جماعية، وهناك العديد من الأمور تحكم هذه المباراة.

وأشار إلى أن مواجهة مانشستر سيتي دائمًا تكون صعبة لأن لديهم القدرة على تقارب الخطوط والسعي الكامل إلى الفوز، موضحًا أن فريقه سيلعب بكل قوة من أجل التتويج.

ويلعب تشيلسي بطريقة 3/4/3 بوجود حارسه إدوارد ميندي، وأمامه الثلاثي: تياغو سيلفا، وأنطونيو روديغير، وسيزار أزابيلكويتا، في خط الدفاع.

ويقود خط الوسط نغولو كانتي وبجواره جورجينهو، ويميًنا رايس جيمس، ويسارًا بن تشيلويل مع ثلاثي الهجوم: ماسون ماونت، وكريستيان بوليسيتش، أو حكيم زياش، مع المهاجم تيمو فيرنر.

وتحدث محمد شوقي لاعب وسط ميدلسبره الإنجليزي الأسبق لشبكة ”إرم نيوز“ عن هذه المواجهة، مؤكدًا أنها مباراة صعبة لأنه في نهائي دوري الأبطا،ل واللقاء الأهم في الموسم.

وأشار إلى أن السيتي يملك عدة نقاط إيجابية ستساعده في مهمته بالدور النهائي على رأسها قدرات الفريق، وبحثه الدائم عن تحقيق الانتصارات، وحصد البطولات بجانب الطوفان الهجومي للفريق، وتطور أدائه الدفاعي.

وأكد أن الفوارق البدنية، وقوة الالتحامات، والضغط، عوامل مهمة لصالح تشيلسي، خاصة في وجود كانتي، وأيضًا مع قوة المهاجم فيرنر، واستغلال المساحات في خط دفاع السيتي.