الموعد والقنوات الناقلة وتشكيلة مباراة مانشستر سيتي ضد تشيلسي في نهائي دوري أبطال أوروبا

تتجه الأنظار، مساء اليوم السبت، إلى ملعب دراغاو بمدينة بورتو البرتغالية لمتابعة اللقاء المرتقب بين عملاقي الكرة الإنجليزية مانشستر سيتي، وتشيلسي، في نهائي دوري أبطال أوروبا.

وتستعرض شبكة ”إرم نيوز“ في التقرير التالي أبرز ملامح مباراة مانشستر سيتي، وتشيلسي، في نهائي دوري الأبطال.

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة الساعة 22:00 بتوقيت السعودية.

وتنقل المباراة عبر قناة ”بي إن سبورتس بريميوم 1“ بصوت المعلق عصام الشوالي.

مشوار الفريقين

تأهل مانشستر سيتي إلى النهائي بعد مشوار طويل ومميز، واحتل صدارة ترتيب المجموعة الثالثة بعد الفوز على بورتو البرتغالي بنتيجة 3/1 والتعادل في البرتغال دون أهداف والفوز على مارسيليا الفرنسي ذهابا وإيابا بنتيجة 3/0 والفوز على أولمبياكوس اليوناني ذهابًا بنتيجة 3/0 وإيابًا بنتيجة 1/0.

وصعد مانشستر سيتي إلى ربع النهائي بعد تجاوز بروسيا مونشنغلادباخ الألماني ذهابًا وإيابًا بنتيجة 2/0 في دور الـ16 والفوز ذهابا وإيابًا بنتيجة 2/1 في دور الـ8 ثم إقصاء باريس سان جيرمان الفرنسي في نصف النهائي بالفوز بنتيجة 2/1 ذهابًا و2/0 إيابًا.

وقطع تشيلسي أيضًا مسيرة متميزة بعد صدارة المجموعة الخامسة بالفوز على إشبيلية الإسباني بنتيجة 4/0 في إسبانيا والتعادل دون أهداف في إنجلترا والفوز على كراسنودار الروسي بنتيجة 4/0 في روسيا والتعادل 1/1 في إنجلترا والفوز على رين الفرنسي بنتيجة 3/0 في إنجلترا و2/1 في فرنسا.

وتخطى تشيلسي عقبة أتلتيكو مدريد الإسباني في ثمن النهائي بنتيجة 1/0 و2/0 ثم صعد على حساب بورتو البرتغالي في ربع النهائي بالفوز على ملعب الليلة بنتيجة 2/0، والخسارة في إنجلترا بنتيجة 1/0 ثم أطاح بمنافسه ريال مدريد الإسباني في نصف النهائي بعد التعادل في إسبانيا بنتيجة 1/1، والفوز بنتيجة 2/0 في إنجلترا.

An electrifying @Championsleague campaign!

Check out all the goals on our way to the final in 60 seconds 🔥

⚡️ #ElectrifyTheWorld | @nissansports

🔷 #ManCity | https://t.co/axa0klD5re pic.twitter.com/w0eMkcbbjC

— Manchester City (@ManCity) May 27, 2021