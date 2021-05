غوندوغان يثير قلقًا في مانشستر سيتي قبل نهائي دوري أبطال أوروبا

بدا إيلكاي غوندوغان لاعب وسط مانشستر سيتي وهو يعرج في آخر حصة تدريبية عشية نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم ضد تشيلسي.

وبدا أن اللاعب الألماني تعرض لكدمة خلال التحام مع زميله فرناندينيو في المران على استاد دراجاو، اليوم الجمعة، وليست إصابة عضلية ولم يظهر سيتي قلقًا.

وكانت الشكوك تحوم حول حالة غندوغان فقط بتشكيلة سيتي قبل نهائي، يوم غدٍ، لكنه قال في وقت سابق هذا الأسبوع إنه يشعر بخير.

وخرج لاعب بروسيا دورتموند السابق في وقت مبكر بالشوط الثاني خلال الهزيمة 3-2 من برايتون أند هوف ألبيون بالدوري الإنجليزي الممتاز كإجراء وقائي يوم 18 مايو.

ولم يخاطر به سيتي، واستبعده من اليوم الأخير بالمسابقة عند الفوز 5-صفر على إيفرتون، الأسبوع الماضي.

غوارديولا: ترك لاعبين خارج تشكيلة النهائي كارثة

من جهة أخرى قال بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي إن الاضطرار لإبعاد لاعبين عن التشكيلة الأساسية لنهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم ضد تشيلسي، غدًا السبت، مهمة لا يحسد عليها.

وبفضل العمق في تشكيلة غوارديولا قد يبدأ لاعبون لامعون، مثل المهاجمين البرازيلي جابرييل جيسوس، والإنجليزي رحيم سترلينغ، والمدافع الإسباني إيمريك لابورت على مقاعد البدلاء، وكذلك الهداف التاريخي للنادي سيرجيو أغويرو.

