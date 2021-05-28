لابورتا: برشلونة لن يعتذر عن مشاركته في دوري السوبر الأوروبي.. ولست قلقا من العقاب

قال خوان لابورتا رئيس برشلونة الإسباني إن ناديه لن يعتذر عن دوره في تأسيس دوري السوبر الأوروبي، وإنه سيطعن ضد أي عقوبة يفرضها عليه الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا).

واستمرت أندية ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس في المشروع الذي انهار الشهر الماضي، بعد انسحاب جميع الأندية الإنجليزية الستة، بالإضافة إلى إنتر ميلان وميلان وأتلتيكو مدريد.

وبدأ اليويفا إجراءات انضباطية ضد برشلونة وريال مدريد ويوفنتوس يوم الثلاثاء الماضي، ما دفع الأندية الثلاثة لإصدار بيان مشترك قالوا فيه إنهم لن يخضعوا لضغوط اليويفا.

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وقال لابورتا في مؤتمر صحفي: ”أبلغت رئيس اليويفا ألكسندر تشيفرين أننا لن نعتذر، ولا نخطط لدفع أي غرامة بناء على عقوبة ضدنا، إذا صدرت ضدنا أي عقوبة سنرفع الأمر إلى محكمة التحكيم الرياضية“.

وقال لابورتا، الذي انتخب رئيسا للنادي الكتالوني للمرة الثانية في مارس الماضي بعدما وقع سلفه جوسيب ماريا بارتوميو على انضمام النادي لدوري السوبر الأوروبي، إن برشلونة وافق على البقاء ضمن المشروع ”لحماية مصالحنا وجعل كرة القدم مستدامة“.

وأشار أيضا إلى الإجراءات التي بدأتها محكمة مدريد، التي طالبت محكمة العدل الأوروبية بتحديد ما إذا كان الاتحاد الدولي للعبة (الفيفا) واليويفا يخرقان قانون المنافسة للاتحاد الأوروبي من خلال منع الأندية من تأسيس دوري السوبر الأوروبي الانفصالي.

وأضاف: ”لدينا حكم يسمح لنا بتنظيم المسابقات، نظرا لأن العديد من الأندية انسحبت بعد تعرضها لضغوط من الحكومات واليويفا. دوري السوبر لم يعد موجودا بعد الآن، لكن الحقوق التي منحتها المحكمة للأندية لا تزال قائمة، نملك الحق في تنظيم البطولات إذا أردنا ذلك“.