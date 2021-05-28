بطريقة كوميدية.. توخيل يحاول تقليد غوارديولا قبل نهائي دوري أبطال أوروبا (فيديو)

نشرت صحيفة ”صن“ البريطانية مقطع فيديو يُظهر مدرب تشيلسي توماس توخيل، يقلد منافسه بيب غوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي وهو يتحدث مع لاعبيه، وذلك قبل ساعات من مواجهة الفريقين بنهائي دوري أبطال أوروبا.

وفي الفيديو الذي نشرته صحيفة ”ذا صن“، شوهد المدرب الألماني توماس توخيل وهو يقوم بالإيماءات والحركات المميزة للمدرب الإسباني غوارديولا عندما يتحدث مع لاعبيه وهو في المنطقة الفنية، وذلك بطريقة كوميدية.

وبعد ذلك أدرك المدرب الألماني توخيل أن شخصًا ما يقوم بتسجيل ما يفعله، فتوقف وقام بتحية الكاميرا.

ويستعد مانشستر سيتي لمواجهة تشيلسي، السبت، على ملعب الدراجاو في مدينة بورتو البرتغالية، في المباراة النهائية من دوري أبطال أوروبا.

وستكون مباراة السبت الأولى التي يخوض فيها مانشستر سيتي نهائي دوري أبطال أوروبا، والثالثة للمدرب الإسباني، والأولى له بعد غياب استمر 10 سنوات.