اشتباكات بين جماهير مانشستر سيتي وتشلسي قبل نهائي دوري أبطال أوروبا (فيديو وصور)

أعلنت سلطات مدينة بورتو البرتغالية وقوع اشتباكات بين جماهير مانشستر سيتي وتشيلسي في شوارع المدينة، قبل المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا.

وكشفت مقاطع فيديو نشرتها وسائل إعلام إنجليزية اشتباكات بين جماهير مانشستر سيتي وتشيلسي، حيث ألقى عدد من جماهير الفريقين كراسي وزجاجات على بعضهما.

For some reason it always ends up with chairs being lobbed about 🤔 pic.twitter.com/irFI4sY1Xp

ومن المقرر أن يلعب مانشستر سيتي بطل الدوري الإنجليزي مع تشيلسي، في المباراة النهائية، غدا السبت، على ملعب دراغاو في بورتو.

ويسعى مانشستر سيتي للتتويج باللقب لأول مرة في تاريخه، في حين يسعى تشيلسي للتتويج باللقب للمرة الثانية.

وتقابل مانشستر سيتي وتشيلسي 3 مرات الموسم الحالي، فاز مانشستر سيتي مرة بنتيجة 3/1، في حين فاز تشيلسي مرتين بنتيجة 1/0 و2/1.

وأطاح مانشستر سيتي بباريس سان جيرمان في نصف النهائي بالفوز عليه ذهابا وإيابا، وهو ما فعله تشيلسي أمام ريال مدريد.

Manchester City and Chelsea fans involved in clashes with Porto police and each other after bars shut at 10.30pm… with thousands more supporters set to arrive ahead of Champions League final. pic.twitter.com/ItKrTMbIG0

— Frank Khalid (@FrankKhalidUK) May 28, 2021