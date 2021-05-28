رياضة

اشتباكات بين جماهير مانشستر سيتي وتشلسي قبل نهائي دوري أبطال أوروبا (فيديو وصور)
تاريخ النشر: 28 مايو 2021 11:41 GMT
تاريخ التحديث: 28 مايو 2021 12:00 GMT

اشتباكات بين جماهير مانشستر سيتي وتشلسي قبل نهائي دوري أبطال أوروبا (فيديو وصور)

مانشستر سيتي يسعى للتتويج باللقب لأول مرة في تاريخه، في حين يسعى تشيلسي للتتويج باللقب للمرة الثانية.

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المصدر: فريق التحرير - إرم نيوز

أعلنت سلطات مدينة بورتو البرتغالية وقوع اشتباكات بين جماهير مانشستر سيتي وتشيلسي في شوارع المدينة، قبل المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا.

وكشفت مقاطع فيديو نشرتها وسائل إعلام إنجليزية اشتباكات بين جماهير مانشستر سيتي وتشيلسي، حيث ألقى عدد من جماهير الفريقين كراسي وزجاجات على بعضهما.

ومن المقرر أن يلعب مانشستر سيتي بطل الدوري الإنجليزي مع تشيلسي، في المباراة النهائية، غدا السبت، على ملعب دراغاو في بورتو.

ويسعى مانشستر سيتي للتتويج باللقب لأول مرة في تاريخه، في حين يسعى تشيلسي للتتويج باللقب للمرة الثانية.

وتقابل مانشستر سيتي وتشيلسي 3 مرات الموسم الحالي، فاز مانشستر سيتي مرة بنتيجة 3/1، في حين فاز تشيلسي مرتين بنتيجة 1/0 و2/1.

وأطاح مانشستر سيتي بباريس سان جيرمان في نصف النهائي بالفوز عليه ذهابا وإيابا، وهو ما فعله تشيلسي أمام ريال مدريد.

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