لماذا أليغري هو الأقرب لخلافة زيدان في ريال مدريد؟

ذكرت صحيفة “ آس “ الإسبانية أن إدارة ريال مدريد كثفت اتصالاتها في الساعات الماضية مع المدرب الإيطالي ماسيميليانو أليغري للتعاقد معه خلفا للفرنسي زين الدين زيدان الذي أخبر الإدارة بقراره الرحيل يوم الأربعاء.

وبحسب الصحيفة فإن إدارة ريال مدريد اختارت المدرب السابق لميلان ويوفنتوس وفي طريقها للإعلان رسميا عن التعاقد معه في الأيام القادمة بعدما قطعت المفاوضات شوطا كبيرا.

ويعرف ماسيميليانو أليغري اهتمام ريال مدريد لكون اتصالات سابقة تمت معه، ولذلك لم يعطِ وعودا لعدة أندية كانت ترغب في ضمه أبرزها فريقه السابق يوفنتوس وروما الذي اختار في النهاية البرتغالي جوزيه مورينيو كما دخل اهتمام إنتر ميلانو الذي أعلن رحيل مدربه أنطونيو كونتي.

لماذا أليغري؟

وأكدت صحيفة “ آس “ أن ماسيميليانو أليغري غامر بمستقبله من أجل ريال مدريد حيث كان عليه انتظار قرار الفرنسي زين الدين زيدان الذي كان استمراره أولوية بالنسبة لفلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد وإدارته.

ويحسب الصحيفة فإن خيار أنطونيو كونتي مدرب إنتر ميلان الذي غادر منصبه مستبعد من طرف ريال مدريد رغم الشائعات التي انتشرت في الساعات الأخيرة لعدم موافقة إدارة الفريق على شروطه لكونه سيطالب بتغييرات كبيرة في الفريق.

وعكس كارلو أنشيلوتي الذي يستعين بطاقم يضم 15 شخصا، سيجلب ماسيميليانو أليغري حوالي 5 مساعدين أبرزهم مساعده ماركو لودوسي والمدرب سيموني فيلوتي.

كما أن ماسيميليانو أليغري سيكون مرنا في خططه بشأن ريال مدريد حيث يفضل تغييرا في الفريق بشكل سلس وهادئ ولن يغير الكثير من اللاعبين ولن تكون مطالبه كبيرة عكس مواطنه أنطونيو كونتي.

ويبقى راؤول غونزاليس، مدرب الفريق الثاني لريال مدريد، هو الخطة “ ب “ للإدارة في حال فشل اللحظات الأخيرة في التعاقد مع أليغري.